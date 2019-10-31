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  4. 31 Ekim 2019 17:47

Ankara Kalesi ve çevresine estetik dokunuş

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, Ankara Kalesi ve çevresini tarihi dokuya uygun estetik dokunuşlarla güzelleştirmeye devam ediyor.

Ankara Kalesi ve çevresine estetik dokunuş
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          Birçok medeniyete ev sahipliği yapan, hem yerleşim hem de savunma amaçlı kullanılan Başkent’in simgesi Ankara Kalesi, tarihi kimliği ve dokusuna yakışmayan yapılar ve görsel unsurlardan temizleniyor.

TARİHE SAYGI

          Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, Ankara Kalesi iç kısmında bulunan elektrik panoları, tarihi dokuya uygun olacak şekilde ahşap panellerle kapatıldı.

          Her gün binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Ankara Kalesi ve çevresindeki cadde ve sokaklarda yetersiz kalan aydınlatmalar ise güçlendirildi.

UYARI LEVHALARI 

          Yayaların rahat yürüyebilmesi için sürücüler için “park etmek yasak” ve “araç çekilir” şeklinde uyarı levhaları ile araç giriş çıkış saatlerini gösteren levhalar asılırken, Büyükşehir ekipleri Ankara Kalesi’nin tarihi dokusuyla uyumlu olmayan dükkan ve sokak levhalarını da kaldırdı.

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