Ankara Kalesi ve Ulus çevresinde hibrit araçlarla turistik ring severleri devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent turizmini canlandıracak projelere imza atmaya devam ediyor. ABB, Ankara Kalesi ve Ulus çevresindeki tarihi alanlarda hibrit (elektrikli) araçlarla trafik ve ziyaretçi yoğunluğuna göre pazartesi günleri hariç her gün saat 10.00-17.00 saatleri arasında ücretsiz ring hizmeti sağlıyor. Turistik amaçlı kullanılan servis hizmetine vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken esnaf da işlerinin arttığını söylüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent turizmini canlandıracak projelere imza atmaya devam ediyor.

ABB Başkanı Mansur Yavaş tarafından hayata geçirilen ve Ford Otosan ile iş birliği yapılarak Ankara Kalesi başta olmak üzere Ulus ve çevresindeki tarihi alanlarda hibrit (elektrikli) araçlarla başlatılan ücretsiz ring hizmeti yoğun ilgi görüyor.

PAZARTESİ GÜNÜ HARİÇ HER GÜN 10.00-17.00 SAATLERİ ARASINDA ÜCRETSİZ RİNG HİZMETİ

Turistik amaçlı düzenlenen servis hizmeti, trafik ve ziyaretçi yoğunluğuna göre pazartesi günleri hariç her gün saat 10.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor.

Çevre dostu iki elektrikli araçla rahat ve konforlu bir şekilde yolculuk yapan Başkentliler ring uygulamasına tam not verirken, alışverişin canlanmasına katkı sağlayan uygulama sayesinde bölge esnafı da memnuniyetini şu sözlerle dile getiriyor:

-Emine Köpük: “Çok iyi oldu çünkü yıllardır Ankara Kalesi’ne taksi veya yürüyerek ulaşıyorduk, zor oluyordu. Bu elektrikli minibüslerle daha kolay oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımıza da teşekkür ediyoruz.”

-Gülay Kaymakçı: “Mükemmel, kesinlikle çok güzel bir uygulama. Mansur Başkana teşekkür ediyorum. Sosyal belediyecilik anlayışının ne demek olduğunu yaşattığı için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.”

-Engin Bayramoğlu: “Çok yerinde bir uygulama. Kale’nin bileşenleri için gayet iyi bir uygulama.”

-Halil İbrahim Özercan: “Ring araçlarından çok memnunuz. Buraya kendi aracı olmayan çok zor gelebiliyordu. Belediyemiz bizlere 2 tane araç tahsis etti. Bu araçlar sayesinde artık Kale’ye çok daha kolay geliniyor. Biz esnafa da çok büyük faydası oldu.”

-Fatma Kılıç: “Kale’ye çıkmak çok zor. Hem vasıta yok hem de yokuş bu yüzden çok yorucu. Verilen bu hizmetten çok memnunuz. Ben çok faydasını görüyorum. Buraya gidip gelmemiz çok daha kolaylaşıyor.”

-Özge Saryal: “Kale yolunun yokuş olmasından dolayı çok gelemiyoruz. Bu hizmetten çok memnunuz. Devamının da gelmesini talep ediyoruz.”

-Orhan Çakıllı: “Bu servislerin hem vatandaşa hem de esnafa yardımı dokunuyor.”

-Mustafa Yılmaz: “Bu araçlar Ankara Kalesi’ne gezmeye ve alışveriş yapmaya gelenlere çok büyük bir avantaj sağlıyor. Aracı kullanan vatandaşlar artık daha kolay gelebiliyor Kale’ye. Herkes memnun, esnaf olarak biz de memnunuz.”

-Hikmet Mert Demir: “Bugün kullandık ve çok memnun kaldık. Şu sıcak havada Kale’ye rahat ve konforlu bir şekilde çıktık. Böyle bir hizmet olduğu için Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz.”

-Mustafa Koçak: “Çok memnun kaldık. Önceden böyle bir hizmet yoktu. Kale’ye ulaşmak çok rahat oldu. Konforlu ve rahat bir sistem.”

Servis güzergâhındaki duraklar ise şöyle;

-Ulus Metro Durağı,

-Ulus Zafer Anıtı/Anafartalar Çarşısı,

-Roma Tiyatrosu / Dolmuş Durakları,

-Anadolu Medeniyetleri Müzesi,

-Kale Önü Meydanı,

-PTT/Samanpazarı Meydanı,

-Etnografya ve Resim Müzesi,

-İtfaiye Meydanı/Melike Hatun Cami.