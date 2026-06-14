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Ankara Kalesi'nde şenlik başladı; Mansur Yavaş: ''Kentler tarihleriyle yaşar''

Ankara Kalesi'nde şenlik başladı; Mansur Yavaş: ''Kentler tarihleriyle yaşar''
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kent Konseyi ve Kale Meclisi iş birliğiyle düzenlenen Kale Şenlikleri’nin ilk günü yoğun ilgi gördü. Ankara Kalesi’nin tarihi atmosferinde gerçekleştirilen etkinliklerde Başkentliler konserlerden gösterilere, atölyelerden söyleşilere kadar birçok etkinlikle buluştu.

Ankara Kalesi, Kale Şenlikleri kapsamında kültür, sanat ve eğlence dolu etkinliklere ev sahipliği yaptı.

Açılış programında konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Kentler tarihleriyle, geçmişleriyle yaşar. Ondan hiçbir zaman kopup bugüne gelemezsiniz. Kale’nin tümünü restore ettik 7 yıl içerisinde. Sadece Kale’ye değil, Ulus’a da çok büyük önem verdik. Gelecek kuşaklara Cumhuriyet’in kurulduğu yerlerin tamamının aktarılması lazım” dedi.

Ankaralılar ve Ankara’yı Tanıtma Vakfı’nın yeni hizmet binasının açılışını da gerçekleştiren Yavaş, “Bize bu ülkeyi, Ankara'yı emanet eden, bu ülkeyi yurt edenlerin mirasını uygun bir şekilde gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kent Konseyi ve Kale Meclisi iş birliğiyle düzenlenen Kale Şenlikleri’nin ilk günü yoğun ilgi gördü. Ankara Kalesi’nin tarihi atmosferinde gerçekleştirilen etkinliklerde Başkentliler konserlerden gösterilere, atölyelerden söyleşilere kadar birçok etkinlikle buluştu.

Şenliğin açılış programına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı. Ankaralılar ve Ankara’yı Tanıtma Vakfı’nın Kale’deki hizmet binasının açılışını gerçekleştiren Yavaş, kentlerin tarihleriyle ve geçmişleriyle var olduğunu ifade ederek, “Kentler tarihleriyle, geçmişleriyle yaşar. Ondan hiçbir zaman kopup bugüne gelemezsiniz. Ankara da binlerce yıllık geçmişiyle beraber ki bu Kale 2-3 bin yıllık, burada yaşayanlar olmuş. Ama her şeyden önce Ankara Cumhuriyet’imizin başkenti, Ahi Cumhuriyeti’nin başkenti. Ve buralar da Cumhuriyet'in ilk yıllarında en fazla yerleşim olan yerler” dedi.

“YEDİ YILDA KALE’NİN TÜMÜNÜ RESTORE ETTİK”

Kalenin ve çevresinin yıllar içerisinde değişim yaşadığını belirten Yavaş, “Kentin büyümesi, betonlaşmasıyla buralar çöküntü haline gelmişti. Ancak burada yaşanan komşuluk, esnaflık ve burada yaşanan hayatın, kültürün bir şekilde gelecek nesillere aktarılması lazımdı. Ve buraların restorasyonuna başlandı. Kale’nin tümünü restore yaptık 7 yıl içerisinde. Esnafıyla, iş yerleriyle özellikle burada yüzlerce yıl önce insanlar nasıl yaşıyor, ne yiyor, ne giyiyorsa o kültürün hepsini burada görmeniz mümkün. Bu kültürü bizim gelecek kuşaklara aktarmamız lazım” diye konuştu.

“SADECE KALE’YE DEĞİL, ULUS’A DA ÇOK BÜYÜK ÖNEM VERDİK”

Dünyanın gelişmiş ülkelerinde tarihi merkezlerin korunduğunu vurgulayan Yavaş, konuşmasına şöyle devam etti:

“Eğer buralar çöküntü haline gelir, buradaki yaşantı ortadan tümüyle kaldırılırsa hafızasını kaybetmiş bir insan nasıl yaşarsa Ankara da öyle olacaktı. Dolayısıyla biz sadece Kale’ye değil, Ulus’a da çok büyük önem verdik. Oradaki hemen hemen Denizciler Caddesi, Posta Caddesi, Ulus Meydanı olmak üzere tamamını restore ettik ki gelecek kuşaklara Cumhuriyet’in kurulduğu yerlerin tamamının aktarılması lazım.”

“AYAK BASTIĞIMIZ HER YERDE CUMHURİYET’İ KURANLARIN AYAK İZLERİ VAR”

Ankara’nın her köşesinde Cumhuriyet’in izlerinin bulunduğunu söyleyen Yavaş, “Gençlik Parkı'na gidiyorsunuz Atatürk'ün bir bataklığı nasıl bir park haline getirdiğini Ankara halkı için görüyorsunuz. Atatürk Orman Çiftliği'ne bize hediye edilmiş, gelecek nesillere hediye edilmiş oraya gidiyorsunuz yine burada hiçbir şey üretilemez denen bir tarlanın, kepir tarlanın nasıl bir üretim üssü haline geldiğini; hem tarımda, hayvancılıkta insanlara öğretmek için yapıldığını görüyorsunuz. Yani burada ayak bastığımız her yerde Cumhuriyet’i kuranların ayak izleri var. Dolayısıyla buraları hiçbir zaman unutturmadan gelecek kuşaklar aktarmamız lazım” dedi.

Konuşmasında Ankaralılar ve Ankara’yı Tanıtma Vakfı’nın yeni hizmet binasına da değinen Yavaş, “Orada da Ankara araştırmaları ve Ankara'da geçmişten bugüne kadar yaşananların gelecek kuşaklara aktarılması için çalışmalar yapacak bir mekân var. Bize bu ülkeyi, Ankara'yı emanet eden, bu ülkeyi yurt edenlerin mirasını uygun bir şekilde gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarımız devam edecek. Ne mutlu ki ülkemiz var, ne mutlu ki vatanımız var. Bunun kıymetini bilmek durumundayız. Hemen coğrafyamızın kenarında neredeyse ülkesi dağılmış, yönetimleri dağılmış insanlar var. Cenab-ı Allah bize ezanların susmaması, bayrakların inmemesi için Cumhuriyet’imizin de ilelebet yaşaması için güç, kuvvet versin diyorum” ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş konuşmasının ardından Ankaralılar ve Ankara’yı Tanıtma Vakfı’nın yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi.

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