Ankara Kalesi'nde tarih ve yaşam dolu proje: Gastronomi Merkezi

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) birçok medeniyetin izlerini taşıyan Ankara Kalesi’ni ve çevresini geleceğe taşımak ve tanıtmak amacıyla başlattığı çalışmaları sürdürüyor.

ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanlığı; Ankara Kalesi’nde gerçekleştirilen restorasyon ve güçlendirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölgeye kazandırılacak “Gastronomi Merkezi” için harekete geçti. Kale, Kireçli, Berrak ve Doyran Sokaklarının kesişme noktasında bulunan tescilli taşınmaz konumundaki üç konutun birleştirilerek, geleneksel sokak dokusuna ve aslına uygun bir şekilde yeniden yapılıyor.

ASLINA UYGUN OLARAK YENİDEN İNŞA EDİLECEK

Proje kapsamında; geleneksel el işçiliği ile ahşap doğramaların yenilenirken taş duvarlarda bozulan derzler onarılacak. Ayrıca, cephe süslemeleri özgün detaylara sadık kalınarak işin ustaları tarafından yeniden işlenecek ve çatı kaplamaları dönemin malzeme ve tekniklerine uygun bir biçimde uygulanacak.

YEREL VE OTANTİK LEZZETLER ZİYARETÇİLERLE BULUŞACAK

Proje tamamlandığında; tarihi yapılar sadece mimari açıdan değil, işlevsel olarak da bölgeye değer katacak ve Gastronomi Merkezi olarak hizmet verecek. Merkez; Ankara’nın zengin mutfak kültürünü, yerel ve otantik lezzetlerini yerli ve yabancı turistlere tanıtacak.

Ulus bölgesinin kültürel mirası konurken sosyal ve ekonomik canlılığına katkı sağlanması hedeflenen projeyle ayrıca, Ankara Kalesi ziyaretçilerine hem tarih hem de yaşam dolu bir deneyim sunulacak.

“HEDEFİMİZ KADİM KÜLTÜREL MİRASI KORUYARAK TURİZMİN GELİŞMESİNİ SAĞLAMAK”

Dışkale Mahallesi’nde dört farklı sokak kesişiminde bulunan geleneksel Türk evlerinde gerçekleştirilen çalışmaların devam ettiğini belirten ABB Kültür ve Tabiat Dairesi Başkanlığı Uygulama Denetim Şube Müdürlüğü Yapı Denetim Şefi Hüner Yonga, “Amacımız kentin kadim kültürel mirasını koruyarak turizmin gelişmesini sağlamak. Ankara Kalesi'nin önemli bir yerine sahip olan bu yapılar hem mimari miras hem de işlevsellik açısından bölgeye yeniden kazandırılacak” dedi.

Uygulama sürecinde yapıların özgün, ahşap ve taş dokularını korumak ve dönemin mimari özellikleriyle uyumlu şekilde yeniden hayat bulmalarını amaçladıklarını söyleyen Yonga, şöyle konuştu:

“Bu kapsamda geleneksel el işçiliğiyle ahşap doğramaları yeniliyoruz. Taş duvarda bozulmuş derzleri onarıyoruz. Cephe süslemeleri özgün detaylara sadık kalınarak ustaların elinde yeniden şekilleniyor. Tüm bu çalışmalar hem estetik hem de yapısal dayanıklılığı korumaya yönelik devam etmekte. Proje tamamlandığında bu tarihi yapılar sadece mimari açıdan değil, işlevsel olarak da bölgeye değer katacak. Yeniden inşa edilen bu yapılarda bir gastronom merkezi olarak düzenleme yaptık. Kamuya açık şekilde hizmet verecek olan bu merkezde hem Ankara'nın mirası korunmuş olacak hem de bölgenin sosyal ve ekonomik canlılığına güçlü bir katkı sağlanmış olacak. Ankara Kalesi'nin bu önemli bölgesinde geçmişten gelen estetik ve kültürler değerleri koruyarak geleceğe taşıyıp ziyaretçilere hem tarih hem de yaşam dalı bir deneyim sunmaktayız.”

