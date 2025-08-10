Ankara Kalesi’nde tarih yeniden hayat buldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ankara Kalesi’nde yürüttüğü restorasyon çalışmaları kapsamında “3. Etap Sokak Sağlıklaştırma ve Çevre Düzenleme Projesi”nde önemli bir aşamayı tamamladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ankara Kalesi’nde 2020 yılında başlattığı restorasyon çalışmaları kapsamında, İç Kale 1. ve 2. Etap projelerinin ardından 3. Etap projesinde büyük bir aşama kaydetti. Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen titiz çalışmalar sonrası Kale’nin kalbinde yer alan ve Başkent’in belleği niteliğindeki Ankara Evleri, özgün yapısına sadık kalınarak adeta yeniden hayat buldu.

81’İ TESCİLLİ OLMAK ÜZERE 240 YAPI RESTORE EDİLDİ

İç Kale 1. ve 2. Etap’ta 57’si tescilli olmak üzere toplam 129 yapı restore edilirken, 3. Etap kapsamında 11’i tescilli 80 yapıda daha restorasyon çalışmaları gerçekleştirildi. Böylece toplamda 68’i tescilli olmak üzere 209 yapı, bilimsel yöntemlerle ve tarihi dokuya uygun biçimde geleceğe kazandırıldı.

MAHALLE KÜLTÜRÜ VE TARİH BİR ARADA KORUNDU

Proje kapsamında yalnızca yapıların cephe ve çatılarında değil; kapı, pencere, avlularında da özgünlüğü koruyan kapsamlı bir yenileme yapıldı. Görsel iyileştirmeyle sınırlı kalmayan çalışmalar kapsamında yapısal sağlamlaştırmadan, geleneksel mimarinin korunmasına kadar pek çok teknik detay titizlikle ele alındı. Bazı yapılarda merdiven, balkon gibi ahşap imalatlar ile avlu içi döşeme çalışmaları devam ediyor.

Ayrıca restorasyon süresince ev sahipleri evlerinde yaşamaya devam etti. Hiçbir yapı boşaltılmadan yürütülen çalışmalar sayesinde hem mahalle kültürü korundu hem de ABB ile vatandaşlar arasında örnek bir iş birliği geliştirildi.