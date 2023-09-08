Ankara Kalesi'nin tarih kokan sokakları yeniden hayat buluyor

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Başkent tarihini ve kültürünü ortaya çıkarmak amacıyla Ankara Kalesi’nde başlattığı sokak sağlıklaştırma çalışmalarında sona gelindi. Etaplar hâlinde gerçekleştirilen projenin ilk iki etabında toplam 160 bina restore edilirken 3. etabında ise projelendirme çalışmaları devam ediyor.

Başkentin tarihi bölgesi Ulus’ta yer alan yapıları dokusuna uygun olarak yenileyen Ankara Büyükşehir Belediyesi, alanı cazibe merkezi hâline getirecek projelerine devam ediyor.

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığının, kentin en önemli simgelerinden biri olan Ankara Kalesi’nde başlattığı sokak sağlıklaştırma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

YAVAŞ: “SONA YAKLAŞTIK”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla Ankara Kalesi’nde gerçekleştirilen sokak sağlıklaştırma çalışmalarında sona gelindiğini açıkladı. Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

“Ankara Kalesi’nin tarih kokan sokaklarını yenileme çalışmalarımızda sona yaklaştık. Ulus’ta yer alan 160 tarihi binamızı dokusuna uygun olarak restore ettik, 73 bina için çalışmalarımız devam ediyor. Bu sayede Ankara Kalesi yeniden cazibe merkezi haline dönmüş olacak.”

İLK İKİ ETAPTA 160 BİNA RESTORE EDİLDİ

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, Ankara Kalesi’nde bulunan evlerin dokusuna zarar vermeden ve içinde yaşayan vatandaşları herhangi bir yere nakletmeden bölgeye yeni bir kimlik kazandırıyor.

Ankara Kalesi’nde İçkale olarak geçen bölgede gerçekleştirilen çalışmaların 1 ve 2. etabı tamamlandı. 70 tanesi tescilli, 90 tanesi ise tescilsiz toplam 160 bina restore edildi. 1. etap kapsamında 87, 2. etap çalışmalarında ise 73 tane binanın restorasyon çalışması titizlikle gerçekleştirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi projenin 3. etabında ise projelendirme çalışmaları sürüyor.

TARİHİ DOKUYA UYGUN RESTORASYON

Dünyada eşine az rastlanılan bir şekilde içinde yaşam barındıran Ankara Kalesi’nin tarihi dokusunu koruyarak turizme kazandırmayı hedefleyen Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, kaleyi cazibe merkezi hâline getirmek için yoğun mesai harcıyor.

Proje kapsamında çatılar ile pencere ve kapıların ahşap malzemeleri yenilenirken binaların dış yüzeyleri sıvanarak boyandı. Projeyle Ankara Kalesi ve sokakları yeniden tarih kokan bir görünüme kavuşturuldu.