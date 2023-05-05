Ankara Kent Hafızası: Bellek Ankara web sitesi erişime açıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesinin kente ve değerlerine ilişkin farkındalık oluşturması amacıyla uygulamaya koyduğu ‘Bellek Ankara’ projesinin internet sitesi erişime açıldı. Artık, Başkent tarihinde önemli yere sahip isimler, yapılar, cadde ve sokaklara dair her türlü bilgi bellek.ankara.bel.tr internet adresinden öğrenilebilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent Üniversitesi, ODTÜ ve Hacettepe Üniversitesi öğretim üyeleri ve araştırma ekibi iş birliğiyle “Bellek Ankara” kente ve değerlerine ilişkin farkındalık oluşturma projesine imza attı.

Ulus Tarihi Kent Merkezi Kentsel Sit Alanı ve bu alanı çevreleyen etkileşim alanlarında gerçekleştirmek üzere Ankara’nın kentsel kimliğini oluşturan mekânsal ve toplumsal değerlerine ilişkin her tür bilgi için “bellek.ankara.bel.tr” adresinde erişime açıldı.

ULUS’UN TARİHİ YAPI VE ALANLARINA TANITIM LEVHALARI YERLEŞTİRİLİYOR

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı tarafından; geçmişten bugüne tanıklık ettiği uygarlıklarla çok katmanlı bir kent olarak bugüne kadar gelen Ankara’nın kent kimliğini oluşturan Bellek Ankara projesiyle; mekânlar, değerler ve sözlü anlatılar bir araya getirildi.

Ulus’un tarihi yapı ve alanlarına Ankara’nın mekânsal ve toplumsal değerleriyle kentlinin anılarında yer ederek kentin çok kültürlü kimliğini oluşturmuş olan yapılar ve açık alanlar hakkında tanıtım levhaları yerleştirilmeye başlandı. Kentin mekânsal değerleri olan açık alanlarına yerleştirilen levhalar üzerindeki karekodlar okutularak daha geniş bilgi ve fotoğraflara web sitesinden ulaşılabiliyor. Ulus’taki değerli yapılara ise tanıtım levhaları da kısa süre sonra yerleştirilmeye başlanacak.

ANKARA’NIN İŞ, BİLİM, SANAT, KÜLTÜR YAŞAMI HARİTALANDIRILDI

Ankara’nın iş, bilim, sanat, kültür yaşamında önemli izler bırakmış “Kişiler ve Aileler”; kentin toplumsal gelişimini sağlayan kurumlar ve ekonomik gelişimini sağlayan markalar ile sosyal ve kültürel yaşamını şekillendiren kurumlar ve işletmeler hakkında bilgilere ve fotoğraflara, ayrıca kent haritasındaki yerlerine web sitesinde “Kentin Toplumsal Değerleri” başlığından ulaşılabiliyor.

‘Kentin Hikâyeleri’ ile Ankara’da gündelik yaşam ve olağanüstü olaylarla ilgili kentlinin deneyimlerini ve anılarını derlemek üzere sözlü tarih görüşmeleri gerçekleştirildi. Görüşmelerden derlenen hatıralar, kentin mekânsal ve toplumsal değerleriyle zenginleşen kimliğini katılımcı ve çoğulcu bir şekilde ortaya koymak üzere web sitesinde paylaşıma açıldı. Nikah memuru Neziha Günenç’ten gazeteci Altan Öymen’e, Siyasetçi Şevket Bülent Yahnici’den Mimar Orhan Uludağ’a kadar birçok kişiyle yapılan sözlü tarih çalışmaları haritalandırıldı.