Ankara Kent Konseyi, Ankara'nın başkent oluşunun 102. yılını coşkuyla kutladı

Ankara Kent Konseyi (AKK), 13 Ekim Ankara'nın başkent oluşunun 102’nci yıl dönümünü “Başkentli Olmak” başlıklı panelle taçlandırdı.

Ankara Kent Konseyi (AKK) STK Proje Destek Çalışma Grubu, 13 Ekim Ankara'nın başkent oluşunun 102’nci yılına özel anlamlı bir panele ev sahipliği yaptı. Günün anlam ve öneminin vurgulandığı “Başkentli Olmak” başlıklı panel, AKK STK Proje Destek Çalışma Grubu Sözcüsü Habib Şeker moderatörlüğünde üç farklı bölümden oluştu.

ÜÇ BÖLÜMDE BAŞKENTLİ OLMAK: TARİHİYLE, SPORUYLA VE SİYASETİYLE…

Panelin ilk bölümünde Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Dr. Metin Özaslan’ın, “Atatürk'ün Ankara'ya Gelişi”, “Ankara'nın Başkent Oluşu”, “Seğmen Kültürü ve Önemi” başlıklı anlatımı Başkentlilerle buluştu. Panelin ikinci bölümünde ise 28. Dönem CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, önceki dönem milletvekilleri Nevzat Ceylan, Cafer Güneş, Ersönmez Yarbay, Mehmet Zeki Çelik, Yener Yıldırım ve Feramuz Üstün “Ankara Milletvekilleri” başlığında, “Başkentli Olmak” üzerine düşüncelerini ifade etti. Panelin üçüncü ve son bölümünde de Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Doç. Dr. Serkan Yorgancılar ile MKE Ankaragücü Başkanı Gazi Ercüment Tekin, “Ankara, sporun da başkenti mi?” sorusunu masaya yatırdı. ABB’nin spora ve sporcuya olan desteklerinin anlatıldığı oturumda, “102’nci yılda, Başkent’te şehrinin takımına sahip çık” vurgusu yapıldı.

Başkentlilerin yoğun ilgi gösterdiği panel; seğmen, folklor gösterileri ve Ankara temalı video gösterimleri ile taçlandı.

YILMAZ: “GELECEĞİN İŞARETİ VE GARANTİSİDİR ANKARA”

Gönderdiği video mesajla Ankara'nın başkent oluşunun 102. yılını kutlayan AKK Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, “Namazgâh Tepe’de okunan selalarda, Duatepe’de çarpışan yiğitlikte, Hacı Bayram’daki bilgelikte, Meclis’teki inanmışlıkta, Çankaya’da tecessüm eden akılda, akıp gelen, durmak bilmeyen çağlayışta Ankara bir kent değil sadece; bir fikrin, iddianın ve inancın muzaffer oluşudur. Ticari hayatı ahlak yasasına göre düzenleyen bir dayanışma örgütünün sorumluluk üstlenerek yönetim görevini yerine getirdiği bir kenttir Ankara. İşte Ankara, o sorumluluk anlayışıyla Millî Mücadele’ye ev sahipliği yapmış, karargâh olmuş, yanı başına kadar gelen düşmanı ‘sath-ı müdafaa’ anlayışıyla geldikleri gibi geri gönderen, Türk milletini yeniden ayağa kaldıran ve yüzyıllar süren gerilemeyi tersine çeviren cesaretin adıdır. Hezeyan karşısında heyecan, karanlık karşısında aydınlık, esaret karşısında cesaret, zulüm karşısında merhamettir Ankara. Geleceğin işareti ve garantisidir Ankara. Ankara, zengin bir medeniyeti miras alan milletin, daha da zenginleştirerek geleceğe taşıyacağı mirasıdır. Ankara, Ümmü'd Dünyadır” ifadelerini kullandı.

IŞIK: “ANKARA'NIN HİKÂYESİ ZULME BOYUN EĞMEYENLERİN HİKÂYESİDİR”

Konuşmasında Ankara’nın önemli ve özel bir şehir olduğunun altını çizen ABB Meclis Başkan Vekili Ertan Işık da şunları söyledi:

“Ankara, yalnızca bir şehir değildir; milletimizin yeniden dirilişinin, hürriyet ateşinin ve bağımsızlık iradesinin adıdır. Millî Mücadele’nin karargâhı, istiklal meşalesinin yakıldığı, milletin kaderinin yeniden yazıldığı şehirdir Ankara. Ankara, istiklalini, canıyla, onuruyla savunan bir milletin küllerinden doğan devletin kalbidir. Bu şehir, sadece Türkiye’nin değil, Türk dünyasının ve tüm mazlum milletlerin de umududur. Çünkü Ankara'nın hikâyesi zulme boyun eğmeyenlerin, bağımsızlık uğruna her şeyini feda edenlerin hikâyesidir. Burada yorgun ama inançlı bir millet, tarihin yönünü değiştiren o büyük yürüyüşü başlatmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları bu topraklarda kurdukları karargâhla yalnız bir savaşı değil, milletin yeniden varoluşunu göstermişlerdir. Top seslerinin umut dualarına karıştığı bu şehir, Türk milletinin azminin ve imanının sembolü olmuştur. Bugün Cumhuriyet’imizin başkenti olarak dimdik ayakta duran Ankara; adaletin, kardeşliğin, birliğin ve vatan sevgisinin yüce simgesidir. Her taşında bir hatıra, her sokağında bir mücadele, her tepesinde bir dua vardır. Ankara'nın başkent oluşunun 102’nci yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Millî Mücadele’nin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Bağımsızlığa yöneltilen her tehdide karşı Ankara'da direniş ruhunu ve Türk milletinin kararlılığını yaşatmaya devam edeceğiz. Ne mutlu bu başkentin evladı olmaya ve ‘Ne mutlu Türküm diyene’ diyorum.”

YAHNİCİ: “5 EKİM’İN, 13 EKİM’İN, 29 EKİM’İN RUHUNA SAHİP ÇIKMAK ZORUNDAYIZ”

AKK Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Şevket Bülend Yahnici ise, “Türk tarihini etkileyen en önemli günler ekim ayındadır” diyerek “5 Ekim günü Mustafa Kemal Atatürk’e Ankara hemşehriliği veren irade çok önemlidir. 13 Ekim’de de Cumhuriyet’in kuruluşunun hemen ardından Ankara başkent ilan edilir. 29 Ekim’de kutlu mücadele nihai olarak zaferle taçlanır ve Cumhuriyet’imiz ilan edilir. 5 Ekim’in, 13 Ekim’in, 29 Ekim’in, Mustafa Kemal Paşa’ya 27 Aralık’ta kucak açan efelerin ve seğmenlerin ruhuna sahip çıkmak zorundayız. 13 Ekim kutlu olsun, ‘Ne mutlu Türküm diyene’” dedi.