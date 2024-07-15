Ankara Kent Konseyi Başkanı Yılmaz'dan Ankara Barosu'nun 100'üncü kuruluş yıldönümü mesajı

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Ankara Barosu’nun 100’üncü kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Yılmaz’ın mesajında şu ifadeler yer aldı:

Yok edilmekten sonsuzluğa uzanan bir süreçte, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde mazlum Dünya halklarına örnek olan bir iradeyle kurulan Laik Demokratik Türkiye Cumhuriyeti ve Ankara'mızın Başkent ilan edilmesiyle aynı dönemde kuruluşu gerçekleştirilen;

100 yıllık Cumhuriyetimizin 100 yıllık Başkentinde, 'Durmadan, Yorulmadan, Yılmadan' her koşulda savunmada kalan, Ankara Barosu'nun, bugüne kadar görevini onurla tamamlamış tüm Baro Başkanlarını siz ve Yönetim Kurulunuz nezdinde saygıyla anarken, Ankara Barosuna kayıtlı tüm avukatların bu 100 yıllık gururu ve coşkusunu paylaşıyoruz.

Ortak Aklın ve Katılımcılığın buluşma noktası Ankara Kent Konseyi olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, Ankara'ya ve Cumhuriyete olan adanmışlığımızla yanınızda olmaya devam edeceğiz.

Bu duygularla Ankara Barosu'nun 100. Kuruluş Yıldönümünü kutluyor, saygı ve selamlarımızı iletiyorum...