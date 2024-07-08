Ankara Kent Konseyi başkanını seçti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın “Ortak Akıl” çağrısı ile bir araya gelen Ankara Kent Konseyi’nin 6. Genel Kurulu, ''Bu Seyirde Herkes Kaptan'' sloganıyla toplandı. Delegeler ve misafirlerle birlikte katılan 5 binden fazla kişi ile katılımcı yönetim rekorunun kırıldığı Genel Kurulda yapılan oylama sonucunda Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz 4’e karşı 2 bin 446 oyla demokrasi tarihinde yeni bir rekora imza atarak bir kez daha başkanlık görevine seçildi.

Katılımcılık, hesap verebilirlik, şeffaflık ve ortak aklın temsil edildiği, 2 bin 800’ü aşkın bileşeni ve 10 bine yaklaşan gönüllüsü ile 28 Çalışma Grubu ve 5 ayrı Meclisli bir yapıya ulaşan Ankara Kent Konseyi’nin 6’ıncı Genel Kurulu, Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezinde tüm kesimlerin yoğun bir katılımıyla gerçekleşti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan Genel Kurul’da, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü halk oyunları ekibi gösteri sundu. Genel Kurulda ayrıca Ankara Kent Konseyi’nce hazırlanan ‘Bu Seyirde Herkes Kaptan’ ve ‘Benim Adım Ankara’ adlı filmleri izletildi.

5 binden fazla delege ve misafir ile tüm siyasi partilerin temsilcilerinin iki ana salonu doldurduğu, kentin tüm paydaşlarının yer aldığı Genel Kurul’da esnaf ve şirketler katılımcılara ikramlarda bulundu. Katılımcı yönetim rekorunun kırıldığı ve 2 bin 450 delegenin oy kullandığı Genel Kurul’da, Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz 4’e karşı 2 bin 446 oy alarak bir kez daha başkanlık görevine seçildi.

YAVAŞ: “HERKESİN YÖNETİME KATILMASINI İSTİYORUZ”

Genel Kurul’da konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “2019 yılında bu çağrıyı yapmıştık çünkü bir belediye başkanının tek başına bir kenti idare etmesi mümkün değildi. Mutlaka paydaşlarıyla birlikte hareket etmesi gerekiyordu. Bu çağrıyı yaptık ve gerçekten çok büyük bir katılım oldu. 2 bin 400’ün üzerinde toplantı yapıldı, 100 bine yakın vatandaşımız bu 2 bin 400 toplantıya katılmak suretiyle bizlere paydaş oldu ve sonuç itibarıyla dünya çapında kent konseyimiz 3 ödül aldı ve sonuç itibarıyla yeni bir seçim yapıldı, ortak yönetme kültürü seçimle ortaya çıktı” açıklamalarında bulundu.

Kentteki herkesin yönetime katılmasını istediklerinin altını çizen Yavaş, “Biz yüzde 60 oy alabiliriz ama bizim amacımız oy veren yüzde 60 ile değil burada gördüğünüz gibi biz kenti sadece bize oy verenlerle değil kentin yüzde 100’ü ile herkesle birlikte idare etmek istiyoruz. Herkesin yönetime katılmasını istiyoruz. Ankara için fikri olan herkesin mutlaka buraya gelip fikrini söylemesini istiyoruz. Son derece samimiyiz. Bu samimiyet testini geçtiğimiz 5 yıl içerisinde geçtiğimize inanıyorum. Hiç kimseyi ayırmadık mademki herkesten belediye hizmetleri nedeniyle para alıyoruz o zaman herkese eşit hizmet etmeliydik. Eksiğimiz yok mu elbette var. Tek başına bizim bürokratlarımız ile ideal kent başkenti tek başımıza yakalamamız mümkün değil. Buna ilçe belediye başkanlarımızın paydaş olması lazım. Sağ olsunlar onlarında hemen hemen hepsi kent konseyinin davetine icabet ettiler, kendilerine ayrıca teşekkür ederim. 25 belediye başkanıyla inşallah önümüzdeki dönem birlikte hareket edeceğiz” diye konuştu.

YAVAŞ: “6 MİLYON NÜFUSUN YAŞADIĞI KENTTEN KEYİF ALMASINI İSTİYORUZ”

Yavaş, hayata geçirilen çalışmalarla Ankara’yı dünya başkentleriyle yarışır hale getirmek istediklerini belirterek konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Ankara’da herhangi bir problem varsa, daha gelişmesini istiyorsak hep birlikte kimseyi ayırt etmeden bu konunun uzmanlarıyla hep beraber oturup Ankara’da bunu çözümlemek istiyoruz. Çünkü Ankara şöyle bir farklılığa sahiptir; Cumhuriyetin, Mustafa Kemal Atatürk’ün en iddialı kentidir Ankara… Dolayısıyla biz yaptığımız çalışmalarla Ankara’yı dünya başkentleriyle yarışır bir hale getirmemiz gerekiyor. Ankara’da yaşayan 6 milyon nüfusun sorunsuz bir şekilde yaşadığı kentten keyif almasını istiyoruz, Ankara’da yaşamaktan gurur duymasını istiyoruz. Bunu da ancak hep birlikte masaya oturup çözüme ulaştırıp hep birlikte başarıya ulaştıracağız. İnşallah bu dönemde daha da ileri gitmek suretiyle, paydaşlarımızı artırmak suretiyle güzel başarılara imza atacağız. Önümüzdeki 5 yıllık dönemin tüm Ankara’mıza hayırlı olmasını diliyorum.”

YILMAZ: “FARKLILIKLARIMIZIN ZENGİNLİK OLDUĞUNU TEKRAR ANLADIK”

Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, ortak akıl kültürünün ortaya çıkışını şu sözlerle anlattı:

“‘Bu kentteki herkesin, ‘6 milyonun aklına ihtiyacım var’ diyen özgüveninin çağrısını çok önemsedik, ciddiye aldık. Bunun politik bir çağrı olmadığına inandık! Farklılıklarımızın zenginlik olduğunu tekrar anladık, kent müşterekinde bir araya geldik, kentliler olarak haklarımızı öğrendik, kente karşı suç işleme alışkanlığımızdan vazgeçtik, fikri kuraklığımızı tedavi ettik, vasatı değil liyakati örgütledik. Kamplaşmayı değil, kucaklaşmayı önceledik, aramızdaki sosyal fay hatlarını ortadan kaldırdık, yüzlerce farklı disiplin olarak bir araya geldik ve gelecek yüzyıllara armağan edeceğimiz bu tarihi fotoğrafı oluşturduk. Ve bu tablonun sanatçısının buradaki herkes olduğunu hiçbir zaman unutmadık. ‘Hepinizin aklına ihtiyacım var’ diyenin özgüveniydi aslında bu fotoğrafın ilk sesi: ‘Nasıl olsa seçildim artık kimsenin aklına ihtiyacım yok’ duyarsızlığı olsaydı eğer, bugün burada 2500 renk, 2500 nefes, 2500 ses, olmayabilirdi.”

Yılmaz, Ankara Kent Konseyi hakkında da bilgi vererek, “Gelecek nesillerin nefesi için kendi sesini ve nefesini yoranlar, sizler, bu seyirde kaptan olanlar, son 5 yılda; bir delikli kuruş bütçe hakkı olmadan tamamen gönüllülük esasına göre; 48 Çalışma Grubu, 10 Meclis ve bu meclislerin altında yer alan 56 alt çalışma grubunun gerçekleştirdiği, 6 binin üzerinde toplantı ve binden fazla etkinlik, 10 binlerce saat akan akıl ve alın teri, 100 binin üzerinde aktif yurttaş katılımı birlikte 25 milyonun üzerinde etki alarak, 10 ulusal, 3 uluslararası ödülle katılımcı yönetimin kalbi, Buradaki herkesin iyi niyeti ve büyük emeğiyle Ankara’da attı. Ve gücümüzün, etkimizde olduğunu dünya âlem gördü. Bu seyirde, birbirimize kul olmadan, birbirimizi kutuplaştırmadan, her birimizin emek verdiği alanın kaptanı ve o alanın öncüsü olduğunu dağa taşa ilan ettik” İfadelerini kullandı.

KURULLAR YILDIZLAR TOPLULUĞU

Ankara Kent Konseyi Genel Kurulu sonrası oluşturulan Onur Kurulu, İstişare Kurulu, Danışma Kurulu ve Yürütme Kurulu’nda siyaset, yerel yönetim, bürokrasi, akademisyen, sivil toplum, iş, sanat, spor ve medya dünyasının önde gelen isimleri yer aldı. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal, Dışişleri eski Bakanı, Eski Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın, ünlü Kent Bilimci Prof. Dr. Ruşen Keleş, Bölge ve Şehir Planlamacısı Prof. Dr. İlhan Tekeli, Ankara Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Mustafa Tuna, Eski Devlet Bakanları Zeki Sezer ve İbrahim Tez, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, TBMM Eski Genel Sekreteri Prof. Dr. Necdet Basa, Sanatçı Selçuk Balcı kurullarda yer alan bazı isimler oldu.

KENT OMBUDSMANLIĞI OLUŞTURULACAK

Türkiye’de kent konseyleri deneyimini dönüştüren uygulamalara imza atan Ankara Kent Konseyi katılımcı süreçleri yeni ve etkin bir boyuta taşımak için kent ombudsmanları görevlendirecek. Kent konseyinin aldığı tavsiye kararlarını bire bir takip edecek, çalışma grupları ve meclislerin sorun tanımlama ve mevcut durum analizi çalışmalarına katkıda bulunacak ve katılımcı süreçlerde ara buluculuk yapacak kent ombudsmanları bu alanda yenilikçi bir girişim olarak denenecek. Kent ombudsmanlarının alanında deneyimli akademisyen, bürokrat ve uzmanlardan oluşması öngörülmekle birlikte görev tanımları ve çalışma usulleri mevzuata uygun olarak yeni çalışma döneminde ayrıntılandırılacak.