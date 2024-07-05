Ankara Kent Konseyi Genel Kurulu toplanıyor

Ankara’da Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın “Ortak Akıl” çağrısı ile bir araya gelen ve 6 milyon Ankaralının tek yürek olduğu Ankara Kent Konseyi (AKK), yeni dönem Genel Kurulu’nu Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde 7 Temmuz 2024 Pazar günü saat 12.00’de “Bu Seyirde Herkes Kaptan” sloganıyla gerçekleştirecek.

Katılımcılık, hesap verebilirlik, şeffaflık ve ortak aklın güçlü bir şekilde temsil edildiği, 2 bin 500’ü aşkın bileşen ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin yer aldığı 4 bine yakın gönüllüsü bulunan Ankara Kent Konseyi (AKK), 7 Temmuz 2024 Pazar günü, Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde yeni dönem Genel Kurulu’nu topluyor.

Ankara’ya gönül vermiş ortak akılda buluşma hedefindeki bileşen ve gönüllüleri, Çalışma Grubu ve Meclisi ile “Bu Seyirde Herkes Kaptan” sloganıyla 5 yıldır faaliyetlerini sürdüren Ankara Kent Konseyi, 5778 toplantı, 2 bin dolayında etkinlik ve 6 bin saat çalışma süresi ile kentin gelecek yüzyıla hazırlanması yolunda katkı sağladı.

Kentin sürdürülebilir kalkınma sürecinde ve hemşerilik hukukunu ilgilendiren konularda katılımcı bir yaklaşımla ortak akıl oluşturmak, katılımcı şeffaf ve hesap verebilir yerel yönetişim sürecinin gerçekleşmesine katkıda bulunmak ve kentin kamusal niteliğinin korunması için katılım ve müzakere süreçlerinin altyapısının kurulmasına katkı veren AKK’nin gerçekleştirilecek Genel Kurulu’nda yeni yönetim kurulu ile yürütme kurulu başkanı ve diğer organlarının seçimi yapılacak.

Uluslararası Kolaylaştırıcılık, Katılımcılık ile Demokrasi Ödülleri bulunan Ankara Kent Konseyi’nin Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde 7 Temmuz 2024 Pazar günü saat 12.00’de başlayacak Genel Kurul’u aynı gün tamamlanması planlanıyor.