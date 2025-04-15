Ankara Kent Konseyi Kültür Sanat Meclisi'nden Ankara’nın Çiğdem Toyu etkinliği

Ankara Kent Konseyi Kültür Sanat Meclisi, bahar mevsiminin müjdecisi ve Başkentin önemli sembol değerlerinden çiğdem çiçeği için etkinlik düzenledi.

AKK Gençlik Parkı Kabul Salonu’nda “Ankara’nın Çiğdem Toyu” adıyla gerçekleştirilen etkinlikte Başkentin sembol değerlerinden biri olan çiğdem çiçeği temalı sergi düzenlenirken katılımcılara Türkiye Aşçılar Federasyonu aşçıları tarafından yöresel “Çiğdem Pilavı” ikram edildi.

“BAHARIN KENDİ BAYRAMIDIR, ÇİĞDEM ÇİÇEK ŞENLENMESİ”

Baharın müjdecisi Çiğdem Toyu'nun Anadolu'daki Türk geleneklerinin, doğa ile iç içe geçtiği en güzel örneklerden biri olduğunu işaret eden Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, "Toprağa, suya, havaya, ektiğimiz ekine, ürüne, üretime olan saygının, yaşama katılan değerlerin en belirgin vurgusudur aynı zamanda Çiğdem Toyu. Baharın kendi bayramıdır çiğdem çiçek şenlenmesi. Ne kadar, koparırsanız koparın, yolarsanız yolun, baharın gelişinin önüne hiçbir gücün geçemeyeceğinin habercisidir. Sevgidir, aşktır, dik ve onurlu duruştur. Onun için önemlidir bizim için ve gelişine Toylar, şenlikler, bayramlar düzenlenir" diye konuştu.

“ÇİĞDEM ÇİÇEĞİ, FARKLILIKLARIN ÇİÇEĞİDİR”

AKK Kültür Sanat Meclisi Başkanı Alper Kaya, Ankara’nın somut olmayan kültürel miraslarına sahip çıkmaya yönelik çalışmalarını sürdüreceklerini ifade ederek, “Çiğdem çiçeği, farklılıkların çiçeğidir. ‘Çiğdem der ki ben Alayım’ biz de bu ala olan çiçeğimizi Ankara’mızda daha fazla sahiplenilsin diye bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. AKS 101 raporlarında da Ankara’nın kültürel kodlarına sahip çıkacağımızı iletmiştik. Sevgi çiçeğimiz var, onun için de bir etkinlik yapacağız” dedi.

“BU ÇALIŞMA ANKARA’NIN MARKA DEĞERLERİNE KAVUŞMASI YOLUNDAKİ MÜCADELEYE KATKI SAĞLAYACAK”

AKK YİK Başkanı Şevket Bülend Yahnici, “Bizler 40 senedir Ankara’nın yeniden kültürel değerlerine kavuşması arayışı içerisindeyiz. Bu etkinlik Ankara’nın kültür, müzik, gastronomi gibi birçok alanda gasbedilen değerlerinin hayat bulması. Biz, 40 senedir bu değerlerin bulunması, alınması, yaşatılması mücadelesini yaptık. Ankara Kent Konseyi çatısı altında amacımız Ankara’nın marka değerlerine yeniden kavuşması. Bu çalışmanın Ankara’nın marka değerlerine yeniden kavuşması yolundaki mücadeleye katkı sağlayacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“ANKARA’NIN BİR ÇİĞDEM BAYRAMI NEDEN OLMASIN?”

Ankara Kulübü Derneği Başkanı Metin Özaslan, Ankara’da bir çiğdem bayramı yapılmasını vurgulayarak, “Ankara Kent Konseyine bu anlamlı etkinliği için teşekkür ediyorum. Türkiye’nin kalbi Ankara; siyasetten, ekonomiden, kötü havalardan, siyahtan, griden yoruldu... Biraz renk katmak gerekiyordu. Ankara çiğdemimiz de Ankara’nın en canlı renklerinden birisi. Ankara çiğdemi kadınlarımızdır. Ankara çiğdemi Ankara’mızın en önemli değeridir. Hititler’in bahar bayramı olan Çiğdem Bayramı’nı biz neden yapmayalım? Neden şehrimizde bir bahar bayramı olmasın? Ayrıca bu aylarda yine kentimizde ‘Çiğdem ve Çocuk Festivalleri’ de yapılabilir. Çiğdem Ankara’nın imajını süsleyecek en önemli güzelliklerimizden birisi” diye konuştu.

“ÇİĞDEM TOYU VE ÇİĞDEM PİLAVI ANKARA’MIZ İÇİN KÜLTÜREL BİR DEĞER”

Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Erhan Karakaya, “Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak Ankara’nın somut olmayan kültürel mirasını çocuklarımıza aktarmak ve yaşatmak en temel görevimizdir. Çiğdem toyu ve çiğdem pilavı da Ankara’mız için kültürel bir değer. Önümüzdeki yıllarda bu etkinliği daha geniş kapsamlı yaparız umarım. Böylesine bir kültürel mirası yaşatmak için biz de çalışmamızı icra edelim. Bu anlamlı çalışma için Ankara Kent Konseyine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.