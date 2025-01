Ankara Kent Konseyi'nden yaşlı bireyler için Yaşlı Bakım Sistemleri Çalıştayı

Ankara Kent Konseyi (AKK), 17-18 Ocak 2025 tarihleri arasında “Yaşlı Bakım Sistemleri Çalıştayı”na ev sahipliği yaptı. Çalıştayda, yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmak için çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Ankara Kent Konseyi (AKK), Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ile “Başkent’in Ortak Aklı” diyerek, kentin 7’den 70’e her kesimi için çalışmalarını sürdürmeye ve çeşitli programlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

AKK Emekli Meclisi, Aynı Hedefe Yürüyenler Grubu ve ANKADER iş birliğiyle, ABB’nin de katkılarıyla, “Yaşlı Bakım Sistemleri Çalıştayı”na ev sahipliği yaptı.

AMAÇ YAŞLI BİREYLERİN KENTTEKİ YAŞAM KALİTESİNİ SÜRDÜREBİLMEK

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın açılış konuşmasıyla başlayan çalıştayda, CHP Ankara Milletvekili Dr. Aylin Yaman, CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, AKK Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, ABB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkan Vekili Ahmet Güven, AKK Başkan Yardımcısı Ceren Anadol, Prof. Dr. Aylin Görgün Baran, Prof. Dr. Velittin Kalınkara, Aynı Hedefe Yürüyenler Grubu Üyesi Mevlüt Ülgen, AKK üyeleri, bürokratlar, akademisyenler, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli yer aldı. Ankara Kent Konseyi’nde 17-18 Ocak 2025 tarihleri arasında düzenlenen çalıştayda, yaşlı bireylerin sürdürülebilir yaşam kalitesini artırmak için çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Yaşlı bakım sistemini daha verimli ve etkili bir hale getirebilmek amacıyla “Ortak Akıl” için bir araya gelen alanında uzman isimler; “Yerel Yönetimde Yaşlı Bakımı”, “Yaşlandırmayı Geciktirme”, “Yaşamın Altın Çağında Eşitlik: Yaş Almaya Engel Olma!”, “Sivil Toplum Kuruluşlarının Yaşlılıkta Rolü” konulu oturum başlıkları altında katılımcılar ile istişarelerde bulundu.

“YAŞLI BİREYLERİN HAYATINI KOLAYLAŞTIRACAK TEDBİRLER ALMAMIZ GEREKİYOR”

Yaşlı Bakım Sistemi Çalıştayı’nın açılışında konuşan ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Bizler belediye olarak yaşlı bireylerin hayatını kolaylaştıracak tedbirler almamız gerekiyor. Bununla ilgili bir sosyal desteğe ihtiyacı olan, kimsesiz, imkânı olmayan bireylerin günlük hayatında acil hissettiği ihtiyaçları karşılayacak bir sistem kurmayı birimlerimizle amaçlıyoruz. Bir de çocukları uzaklarda olan, herhangi maddi ihtiyacı olmayan, tek başına yaşayan bireyler var. Onlara eşlik edecek, refakat edecek, gençlerimize ve sisteme ihtiyaç var. Bununla ilgili de hizmet vermeye çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Yaşlı bakım sistemiyle ilgili de ABB ve AKK’nin ortak çalışmalar yapabileceğini belirten Yavaş, “Bu belediyelerin asli görevidir ama tabii ki önceliğimiz; sosyal güvencesi olmayan insanlara yardımcı olabilmek, bir şekilde ulaşmaya çalışmaktır” şeklinde konuştu.

65 BİN EMEKLİYE ABB’DEN DESTEK

Yavaş, 65 bin emekliye destek olduklarını kaydederek, “Bizim için önemli olan, devletinin kendisini yalnız bırakmayan ve arkalarında duran bir belediyeleri olduğunu bilmesidir” dedi.

ABB olarak emeklilerin yanı sıra, hiçbir güvencesi ve emekliliği olmayan yaşlı insanlara da ulaşmaya çalıştıklarını vurgulayan Yavaş, “14 bin küsur liraya hiçbir insan yaşayamaz. Eğer bir de 75-80 yaşına gelmiş, ikinci bir iş yapamayacak olanlar ise hiçbir şekilde insanca yaşayamaz” diye konuştu.

YILMAZ: “VEFAYI HAREKETE GEÇİRECEĞİMİZ BİR ÇALIŞTAY”

AKK Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ise yaş almanın bir yaşam yolculuğu olduğunu ifade etti ve “Yaş almak güzel, ortalama ömür artıyor ama yoksulluk ve çaresizlikle beraber yaşanılmaz hale geliyor. Bugün hepimiz burada 65 yaş üzeri insanlar için değil, gelecekte bizleri bekleyen o kaçınılmaz dönem için de buradayız” diyerek sözlerine devam etti.

Yaş alan bireylerin bilgi ve birikimlerinin son derece önemli olduğunun altını çizen Yılmaz, “Demokrasinin damarlarını açan bir hikâye var burada. Her şeye ulaşan X Kuşağı, deneyimi süzemez bilişimin içerisinde. Google deneyim vermiyor. Orada ekmek, su kadar ihtiyacımız var yaş almışların deneyimine. Ondan dolayı bizim açımızdan yaşamın iksiridir yaş almışların hayatın içerisinde tutunması ve emeğin içerisinde olması. Her konuda fikirlerini şiir gibi ifade edecekler. Buradan bir politika belirleyeceğiz, muhataplarına ulaştırmaya çalışacağız. Parlamentoya, Büyükşehir Belediye Meclisi’ne, bakanlığa ve her alanda bir politika belirleme sürecini tekrar yeşerteceğiz” dedi.

Kentteki yaşlı bireyler ve emekliler için de ABB ile “Ortak Akıl” için çalışacaklarını da belirten Yılmaz, “Yaşlılıkta cefa ile vefa karşı karşıya gelir; eğer vefa varsa, cefadan çok sefa olur. Dolayısıyla vefayı harekete geçireceğimiz bir çalıştay olacak” sözleri ile konuşmasını sonlandırdı.

ABB YAŞLILARIN YAŞAM KALİTESİNİ DAHA DA ARTIRMAK İÇİN ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

ABB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkan Vekili Ahmet Güven, Büyükşehir Belediyesinin yaşlı bireylerin bakımı, yaşam ortamlarının iyileştirilmesi ve günlük yaşam faaliyetlerine yardımcı olabilmek amacıyla hizmete sunduğu; evde temizlik, sağlık, bakım onarım, kuaför ve berber, barınma, yemek, psikososyal desteklerine değindi. Güven, kente kazandırılan; Emekli Lokalleri, Alzheimer Sosyal Yaşam Merkezi, Yaşlılar ve Gençler Bilgi Erişim Merkezi, Kızılcahamam Şifa Termal Sosyal Tesisi’nin de yaşlı bireylerin yaşam kalitesini daha da artırdığını belirtti.

ÇALIŞTAYDA, “YOKSULLAŞARAK YAŞLANMA” VURGUSU

CHP Ankara Milletvekili Dr. Aylin Yaman ise 2025 yılının “Aile Yılı” olarak ilan edilmesine vurgu yaparak, “Türkiye’de ortalama 25 milyon hane var. Bu 6 milyon hanede yaşlılıkla ilgili bir konunun konuşulması demek. Ülkemizin sorunu yaşlanmak değil, yoksullaşarak yaşlanmak. Yaşlı bireyler sadece sosyal destek değil, aynı zamanda sağlık, psikoloji ve sosyal hayata katılım açısından da desteklenmeli. Bu sadece bir politika meselesi değil, insanlık görevidir” şeklinde konuştu.

CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer de yaşlı bireylerin karşılaştığı sosyoekonomik sorunlara değinerek, “Ülkemizin en büyük sorunlarından biri, yaşlılıkta yoksullukla mücadele etmek zorunda kalınması. Yaşlı bireylerin yalnızca maddi ihtiyaçlarını karşılamak değil, onların sosyal hayata katılmasını sağlamak da önemlidir” ifadelerini kullandı.

ÇALIŞTAYDA BİLDİRİ YAYIMLANDI

Uzman isimler ve akademisyenler tarafından yaşlı bakım hizmetlerini daha verimli hale getirmek amacıyla 6 gruptan oluşan çalıştayda; “Uzun Süreli Bakım Hizmet Modelleri”, “Bakımın Ekonomik Boyutu ve Güvence Sistemi”, “Kalifiye İnsan Gücü Yetiştirme”, “Kalite İzleme ve Sürdürülebilirlik”, “Bakımın Sosyal ve Psikolojik Boyutu”, “Bakımın Teknolojik Boyutu” konu başlıkları üzerinden yapılan SWOT analizleriyle yaşlı bakımına yönelik sonuç bildirgesi oluşturuldu.