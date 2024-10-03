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''Ankara Metropol Kent İçme Suyu Ana İsale Hattı Projesi'' için sözleşme imzalandı

''Ankara Metropol Kent İçme Suyu Ana İsale Hattı Projesi'' için sözleşme imzalandı
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ASKİ Genel Müdürlüğü, ''Ankara Metropol Kent İçme suyu Ana İsale Hattı Projesi'' için start verdi. Proje kapsamında Yenimahalle ve Keçiören ilçeleri arasında 6 kilometre uzunluğunda yeni bir içme suyu ana isale hattı inşa edilecek. 2 yıl içinde tamamlanması planlanan proje, 2,1 milyon Ankaralıya kesintisiz, sağlıklı, kaliteli ve temiz içme suyu sağlayacak.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş döneminde Başkentin kritik sorunlarını tek tek çözerek önemli içme suyu ve altyapı yatırımları gerçekleştiren ASKİ Genel Müdürlüğü, çok önemli bir projeyi daha hayata geçirmeye hazırlanıyor.  2 Temmuz 2024 de ihaleye çıkılan “Ankara Metropol Kent İçme Suyu Ana İsale Hattı Projesi” için 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla sözleşme imzalandı. 

Proje kapsamında Yenimahalle ilçesi Demet Mahallesi’ndeki P1 Pompa İstasyonu ile Keçiören Etlik Mahallesi P2 Pompa İstasyonu arasında uzanan ve sık sık arıza veren eski içme suyu ana isale hattı iptal edilecek.  Yerine 6 kilometrelik çelik boru döşenerek yeni bir içme suyu ana isale hattı yapılacak.

SU KESİNTİLERİNİN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Ekonomik ömrünü tamamlayan söz konusu hattın yenilenmesi ile Keçiören ve Yenimahalle ilçelerinde yaşayan vatandaşların, gelecekte maruz kalması muhtemel su kesintilerinin önüne geçilecek. Proje bittiğinde 2,1 milyon Ankaralıya kesintisiz ve sağlıklı içme suyu sağlayacak.

BAŞKENT ANKARA’YA JAPON DESTEĞİ

ASKİ bir taraftan öz kaynak ile yatırımlarını gerçekleştirirken, diğer taraftan yatırımların aksamadan yürümesi için büyük ölçekli projelerini uluslararası finansman ile gerçekleştiriyor.

“Ankara Metropol Kent İçme Suyu Ana İsale Hattı Projesi” için de İller Bankası aracılığıyla Japonya Kalkınma Ajansı’ndan uzun vadeli kredi alındı. Projenin 2 yıl içinde tamamlanması planlanıyor. Proje çerçevesinde 346 milyon tutarında yatırım gerçekleştirilecek.

Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
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