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Ankara metrosu özel konuklarını ağırladı

Ankara metrosu özel konuklarını ağırladı
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Çayyolu Engelsiz Gündüz Bakımevi’nde eğitim gören 50 öğrenci, öğretmenlerinin refakatinde ulaşım araçlarını ve kent içi ulaşım sisteminin önemli bir parçası olan raylı sistemleri yakından tanıyabilmeleri ve toplu taşıma ile sosyal yaşam arasındaki ilişkiyi kavrayabilmeleri amacıyla Ankara Metrosu’nu ziyaret etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentte dezavantajlı grupları sosyal hayata dâhil etmek ve yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla projelerine hız kesmeden devam ediyor.

      36-72 ay arasında işitme, görme ve fiziksel engeli olan çocuklara erken çocukluk ile tersine kaynaştırma eğitimi uygulayan Çayyolu Engelsiz Gündüz Bakımevi’nde eğitim gören 50 öğrenci, öğretmenlerinin refakatinde Ankara Metrosu’nu ziyaret etti.

 

ÖZEL ÖĞRENCİLER METROYU YAKINDAN TANIDI

      Ulaşım araçlarını ve kent içi ulaşım sisteminin önemli bir parçası olan raylı sistemleri yakından tanıyabilmeleri ve toplu taşıma ile sosyal yaşam arasındaki ilişkiyi kavrayabilmeleri amacıyla düzenlenen etkinlikte öğrencilere toplu taşıma ve raylı sistemler hakkında bilgi verildi.

     Öğretmenler ve refakatçiler eşliğinde, öğrenciler Koru İstasyonu’ndan başlayarak Atatürk Kültür Merkezi İstasyonu'na kadar metro yolculuğu gerçekleştirdi. Düzenlenen etkinlikte, çocukların ulaşım araçlarını ve kent içi ulaşım sistemini daha iyi anlamalarını ve toplu taşıma ile sosyal yaşam arasındaki ilişkiyi kavramalarını amaçlandı.

     Çocukların sosyal ve bilişsel gelişimine odaklanarak, onlara çeşitli deneyimler sunduklarını belirten Çayyolu Engelsiz Gündüz Bakımevi Eğitim Uzmanı Begümsu Varol, “Çocuklarımıza hem eğlenceli bir gün geçirme imkânı sunan hem de onların günlük hayatta ihtiyaç duyabilecekleri becerileri öğrenmelerine destek olan Çayyolu Engelsiz Gündüz Bakımevi olarak bu tür etkinliklerle çocukların gelişimine katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

Etiketler Ankara ABB Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş
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