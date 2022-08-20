Ankara Metrosu'nda altyapı çalışması süratle devam ediyor

Kızılay-Batıkent Metrosu’nun devamı niteliğinde olan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından tamamlanan İstanbul Yolu ve Botanik İstasyonları arasında bulunan hattın yapımında uygun olmayan malzeme kullanıldığını tespit eden EGO Genel Müdürlüğü, 10 Ağustos 2022 tarihinde başlayan çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, Ankara Metrosu Batıkent-Sincan Hattı (M3) İstanbul Yolu ve Botanik İstasyonları arasında bulunan hattın zemin düzeltme çalışmalarını hızla sürdürüyor. Hattın yapımında uygun olmayan malzeme kullanıldığını tespit eden ve hızla harekete geçen EGO Genel Müdürlüğü, 10 Ağustos 2022 tarihinde başlayan çalışmaların 10 Eylül Cumartesi günü sona ermesini planlıyor.

Yapılan inceleme ve etüt neticesinde ortaya çıkan durum ayrıca sondaj çalışması ve akademisyenlerin raporlarıyla da desteklenirken akademisyenlerin görüş ve önerilerini de dikkate alan EGO Genel Müdürlüğü, hattın hatalı dolgu yapılan 129 metrelik kısmının altyapısını değiştirecek.

ALKAŞ: “ULAŞIMDA MAĞDURİYET YAŞANMAMASI İÇİN HER TÜRLÜ ÖNLEM ALINDI”

Yapılan sondaj çalışması ve akademisyenlerin raporlarıyla zemindeki sorunun ortaya çıkması sonrası yolcu güvenliği için tren hız limitinin 5 km/saate düşürülmesinin ardından vatandaşlardan gelen yoğun şikâyetler üzerine harekete geçtiklerini belirten EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, şu açıklamalarda bulundu:

“İşletmeye açıldığı tarihten üç ay sonra hattın İstanbul Yolu-Botanik istasyonları arasındaki bölümünde bozulmalar başlamış, raylarda yatay ve düşey deplasmanlar meydana gelmiştir. Burada kullanılan malzemenin demiryolu altyapısında kullanılmaması gereken bir malzeme yani kil olduğu, 2020 yılında yaptırdığımız sondaj çalışmaları raporu ile tespit edilmiştir. Bu sorun, 2022 yılında ODTÜ’lü değerli bir hocamızın teknik incelemesini müteakip hazırlamış olduğu raporla da teyit edilmiştir. Yapım sırasında belirlenen ortalama 40 km hız limiti, hattın bu bölümünde tespit edilen sorunlar ve güvenlik nedeniyle 10km/saate düşürülmüştür. Ayrıca en son bu yıl şubat ayında aynı bölgede, makas göbeğinin kırılması nedeniyle de ciddi bir güvenlik zafiyeti oluşmuş ve bunun sonucunda tren hızı, 5 km/saate düşürülmüştür.”

Zemin düzeltme çalışmasını sahada inceleyen Alkaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu sorun neticesinde, vatandaşlarımızın güvenli ve konforlu seyahat etme imkânı kalmamıştır. Kuruluşumuzca geçici çözüm yerine, kalıcı bir çözüm yolu tercih edilmiş ve 10 Ağustos 2022 tarihinden itibaren, hattın zemin düzeltme çalışmalarına başlanılmıştır. Zemin düzeltme çalışması yapılan 60 ve 69 metrelik iki ayrı bölgede, 4 ve 10 metre arasında değişen kazılar yapılarak bölgenin kil dolgusu boşaltılacak, yerine kaya ve beton dolgu konulacaktır. İş programı çerçevesinde çalışmalar 24 saat esasına göre üç vardiya olarak planlandığı gibi devam etmektedir. Kuruluşumuz idari ve teknik personeli de sürekli sahada, işin başında süreci takip etmektedir.”

ÇALIŞMALAR SONRASI KAZA RİSKİ ORTADAN KALKACAK

Çalışmaların tamamlanmasıyla olası kaza riskinin ortadan kalkacağını ve güvenliğin sağlanacağını da belirten Alkaş, ayrıca şu bilgileri de verdi:

“Çalışmaları planlanan tarihte, yani okullar açılmadan önce bitirmeyi öngörüyoruz. Çalışmaların tamamlanmasıyla olası kaza riski ortadan kalkacak ve güvenlik sağlanmış olacaktır. Ayrıca bu bölgede devamlı şikâyetlere neden olan metro hızı da açıldığı yıldan beri ilk defa proje hızına yani 40 km/saate çıkacak ve böylece vatandaşlarımız kesintisiz olarak konforlu bir seyahat etme imkânına kavuşmuş olacaklardır. Çalışma süresince vatandaşlarımızın ulaşımda mağdur olmamaları için her türlü önlem alınmıştır. Batıkent ile Eryaman1-2 Metro İstasyonları arasındaki hatta sabah pik saatler olan 06.00-09.30 arasında, 5 dakika aralıklarla toplam 55 körüklü araçla, 09.30-15.30 arasında 7 dakika aralıklarla 30 körüklü araçla, 15.30-19.30 arasında 5 dakika aralıklarla toplam 55 körüklü araçla hizmet verilmektedir. 19.30-23.00 saatleri arasında 9 dakika aralıklarla, saat 23.00’ten 01.35’e kadar da 15 dakika aralıklarla servis verilmektedir. Bu süre zarfında anlayış ve desteğini esirgemeyen vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum.”