Ankara Metrosu'nda aşınan raylar yenileniyor

EGO Genel Müdürlüğü Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı tarafından Ankara Metrosu Ulus-Sıhhiye İstasyonları arasında aşınma seviyesi üst seviyelere ulaşan ve 25 yıldır yenilenmeyen raylar için harekete geçildi. Tam kapanma süreciyle birlikte başlayan 320 metrelik ray değişimi sayesinde güzergah boyunca Metro'nun hızı saatte 65 km'den 80 km’ye çıkacak.

Yolcu güvenliğini önceleyen çalışmalarını hızlandıran EGO Genel Müdürlüğü Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı, Başkentlilere kesintisiz ve konforlu seyahat sağlamak amacıyla aşınan dış hat rayları yenileriyle değiştirmeye başladı.

25 YILDIR EL SÜRÜLMEMİŞ RAYLARDA KAPSAMLI BAKIM

EGO Genel Müdürlüğü, Ankara Metrosu Ulus-Sıhhiye İstasyonları arasında aşınma seviyesi üst seviyeye ulaştığı tespit edilen ve 25 yıldır hiçbir yenileme ve değişim çalışması yapılmayan 320 metre uzunluğundaki rayları değiştirmek için harekete geçti.

Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı, yaz aylarında yapılması planlanan ancak tam kapanma sürecinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle çalışmayı öne alırken, 25 kişilik ekip yenileme çalışmalarını gece saatlerinde sürdürüyor.

Hat üzerindeki ray değişim çalışmaları hakkında bilgi veren Metro İşletme Şube Müdürü Yurtalp Erdoğdu, şöyle konuştu:

“Ulus İstasyonu ile Sıhhiye İstasyonu arasındaki aşınan rayların değiştirilmesi işlemini gerçekleştiriyoruz. Güzergahta yapılan periyodik kontrollerde özellikle raylarda meydana gelen aşınmalar titizlikle takip ediliyor. Bunun sonucunda aşınma miktarı kritik seviyeye yaklaşan rayların değiştirilme kararını alıyor ve iş planlaması yapıyoruz. Genellikle bu çalışmaları seferleri aksatmadan, yolcularımızın mağdur edilmeyeceği zaman dilimleri içerisinde yürütüyoruz. Tam kapanma döneminde 320 metrelik ray değiştirme kararı aldık. Bunu da 6 günde tamamlamayı planlıyoruz. Buradaki çalışmalarda tüm ekip kendi personelimiz, ekipmanlar da kendi ekipmanlarımız. Tamamen kendi kaynaklarımızla yaptığımız işler. Bunun neticesinde de yolcularımızın daha konforlu, daha güvenli seyahat etmelerini amaçlıyoruz.”

ULUS-SIHHİYE GÜZERGAHINDA SEYAHAT SÜRESİ KISALACAK

Ulus-Sıhhiye hattında aşınan rayların değiştirilmesi sayesinde bundan sonra güzergahtaki mevcut hız 65 km'den 80 km'ye çıkacak.

Metro seferlerinin hızlanmasıyla hem zamandan tasarruf sağlayacak hem de yolcuların seyahat süresini kısaltacak olan ray yenileme çalışmasının 14 Mayıs’a kadar tamamlanması planlanıyor.