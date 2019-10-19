Ankara Metrosu'nun rayları yenileniyor

Başkent’in dört bir tarafında bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını aralıksız sürdüren EGO Genel Müdürlüğü Raylı Sistemler Daire Başkanlığı, vatandaşların kesintisiz konforlu ulaşımını ve güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirler alıyor.

AKKÖPRÜ-İVEDİK İSTASYONLARI ARASINDA RAY DEĞİŞİMİ

Ankara Metrosu Akköprü-İvedik İstasyonları arasında aşınan 250 metre uzunluğundaki rayların değişim çalışmalarına başlayan Raylı Sistemler Daire Başkanlığı ekipleri, kaynak çalışmalarını seferlerin olmadığı 01.00-05.00 saatleri arasında yapıyor.

Yıpranan rayların değişiminin tamamlanmasıyla hem bölgedeki mevcut hız kısıtlanması ortadan kalkacak hem de yolcuların seyahat süresi yaklaşık 1 dakika kısalacak.

Akköprü-İvedik İstasyonları arasında devam eden ray değişim çalışmalarının 28 Ekim tarihine kadar tamamlanması planlanıyor.