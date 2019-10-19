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  4. 19 Ekim 2019 12:55

Ankara Metrosu'nun rayları yenileniyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Metrosu’nda yıpranan ya da aşınan rayları yenilemek için çalışmalara başladı.

Ankara Metrosu'nun rayları yenileniyor
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Başkent’in dört bir tarafında bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını aralıksız sürdüren EGO Genel Müdürlüğü Raylı Sistemler Daire Başkanlığı, vatandaşların kesintisiz konforlu ulaşımını ve güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirler alıyor.

AKKÖPRÜ-İVEDİK İSTASYONLARI ARASINDA RAY DEĞİŞİMİ

Ankara Metrosu Akköprü-İvedik İstasyonları arasında aşınan 250 metre uzunluğundaki rayların değişim çalışmalarına başlayan Raylı Sistemler Daire Başkanlığı ekipleri, kaynak çalışmalarını seferlerin olmadığı 01.00-05.00 saatleri arasında yapıyor.

Yıpranan rayların değişiminin tamamlanmasıyla hem bölgedeki mevcut hız kısıtlanması ortadan kalkacak hem de yolcuların seyahat süresi yaklaşık 1 dakika kısalacak.

Akköprü-İvedik İstasyonları arasında devam eden ray değişim çalışmalarının 28 Ekim tarihine kadar tamamlanması planlanıyor.

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