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  4. Ankara odaklı ilk TV kanalı ABB TV 4 yaşında

Ankara odaklı ilk TV kanalı ABB TV 4 yaşında

Ankara odaklı ilk TV kanalı ABB TV 4 yaşında
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Ankara Büyükşehir Belediyesinin dünyanın her yerinden izlenebilen internet tabanlı yayın organı ABB TV, gündem belirleyecek programları ve renkli içerikleriyle yeni yayın dönemine başlıyor. Bu sezonda da kent gündemine dair Başkentlileri yakından ilgilendiren birçok konu hakkında bilgi veren güncel yayınlarla birlikte, eğitim, kültür-sanat, spor, sağlık, yaşam ve eğlence gibi farklı kategorilerde pek çok zengin içerik izleyicilerle buluşacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve iştirakleri tarafından düzenlenen ihaleler ile Meclis toplantılarını canlı yayınlayan ABB TV, yeni yayın döneminde de zengin içeriği, ünlü konukları ve gündem belirleyen programlarıyla Başkentlilerle buluşuyor. 

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı bünyesinde hazırlanan programların yanı sıra ABB’ye ait spor kulüplerinin karşılaşmaları ile etkinlik ve konserlerin canlı yayınlandığı ABB TV, yeni sezona “merhaba” demeye hazırlanıyor.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN 4 YILDIR RESMİ YAYIN ORGANI

Tarihi mekânlardan kültürel etkinliklere, sanattan spora kent değerlerini yaşatan, şehrin hafızasını canlı tutan ve ruhunu yansıtan birçok farklı içerik ABB TV’de izleyicisiyle buluşuyor.

Ankara odaklı ilk televizyon kanalı olan ABB TV'de yine dopdolu programlar ve sürpriz konukların yer alacağını vurgulayan ABB TV Genel Yayın Sorumlusu Elif Akaydın Özkan, “4 yıldır ABB'nin resmi yayın organı olarak çalışmalarını aynı heyecanla sürdüren ABB TV, yeni yayın döneminde de Ankara'nın dinamiklerini yansıtan zengin içerikleri, izleyicileriyle buluşturmaya devam ediyor. Meclis toplantıları, ihale canlı yayınları ve Büyükşehir belediyesinin hizmetlerine dair en güncel, en doğru haberlerin yanı sıra, Başkent'in köklü tarihine tanıklık eden, kültürünü yansıtan Ankara eksenli tematik programlar da yine bu platform üzerinden takip edilebilecek” diye konuştu.  

Dünyanın her yerinden izlenebilen ABB TV’ye “Başkent Mobil” uygulamasının yanı sıra “www.ankara.com.tr” adresi üzerinden de erişim sağlanabiliyor. 

Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
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