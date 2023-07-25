Ankara Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri sıralamasında ilk üçte

Ankara Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr), 2023 yılının ‘Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri’ sıralamasında Başkent, ikinci sırada yer aldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen eğitim destekleri ile üniversite öğrencileri Başkentte kendilerini hem maddi hem de manevi olarak güvende hissediyor.

Ankara Türkiye’nin farklı şehirlerinden üniversite okumak için gelen gençlerin yine vazgeçilmez şehirlerinden oldu.

Ankara Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı’nın (ÜniAr) araştırmasına göre; 2023 yılının Öğrenci Dostu Şehirleri (ÖDÜŞ) sıralamasında Başkent, yine ikinci sırada yer aldı.

YAVAŞ: “ANKARA SİZLERİ BEKLİYOR”

Ankara’nın Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri sıralamasında ikinci olduğunu sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım ile duyuran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı’nın (ÜniAr) her sene yayınladığı “Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri” sıralamasında 2019 yılında 10. sırada olan Ankara'mız, 2023 yılında ikinci sırada. Hayallerinize adım attığınız bu yolda Ankara sizleri bekliyor çünkü #ÜniversiteAnkaradaOkunur” ifadelerini kullandı.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN VAZGEÇİLMEZ ŞEHRİ YİNE BAŞKENT ANKARA

Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması’nın bir parçası olan araştırma; 6 Şubat Depremlerinin etkilediği 11 il dışındaki 70 ilde öğrenim gören 40 bin öğrenciden toplandı. Yapılan araştırmanın sonucunda; öğrencilerin yaşamaktan en mutlu olduğu şehirler arasında Ankara ikinci sıradaki yerini korudu.

BAŞKENTTE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE A’DAN Z’YE DESTEK

Ankara Büyükşehir Belediyesi eğitimden ulaşıma, sosyal aktiviteden barınmaya, sıcak yemek hizmetinden sınav ücretlerini karşılamaya kadar birçok alanda hayata hazırlanan üniversite öğrencilerine verdiği desteklerle tüm Türkiye’ye örnek oluyor.

Öğrencileri evlerinde ve ailelerinin yanında gibi hissettiren desteklerden bazıları şunlar; indirimli su faturası tarifesi, geçici barınma evleri, sıcak yemek, giysi yıkama hizmeti, ders çalışma istasyonları, teknoloji merkezleri, çevrimiçi teknoloji eğitimleri, KPSS kampları, ring araçları gibi birçok hizmet üniversite öğrencileri ile buluşturuluyor.