Ankara Teknoloji Köprüsü Kuluçka Merkezi için protokol imzalandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Bilkent CYBERPARK ve Bilkent Üniversitesi arasında Dikmen Vadisi TechBridge Teknoloji Merkezi’nin ‘Ankara Teknoloji Köprüsü’ adında kuluçka merkezine dönüştürülmesi için iş birliği protokolü imzalandı. Protokol töreninde konuşan Başkan Mansur Yavaş, “Ankara'nın kalkınması açısından en önemli ivmenin bilişim, tarım, sağlık turizmi ve savunma sanayi gibi alanlar olduğunu düşünüyorum” dedi.

Bilişim sektörüne destek olmak için çalışmalarını hızla sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, Bilkent CYBERPARK ve Bilkent Üniversitesi iş birliği ile “Ankara Teknoloji Köprüsü” adındaki kuluçka merkezini faaliyete geçirecek protokolü imzaladı.

Dikmen Vadisi TechBridge Teknoloji Merkezi’nde hayata geçirilmesi planlanan merkez ile girişimciliğe adım atmayı planlayan ya da yeni adım atmış olan bireysel girişimcilerin ve kuluçka düzeyindeki firmaların, ihtiyaçları olan desteklerin sağlanarak nitelikli, ticarileşme seviyesine gelmiş ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak şirketlere dönüşmesi hedefleniyor.

YAVAŞ: “ÖĞRENCİLERİMİZİN ANKARA DIŞINA GİTMESİNİ İSTEMİYORUZ”

Başkanlık Makamı’nda gerçekleşen protokol imza töreninde bildirgeyi ABB Başkanı Mansur Yavaş, Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kürşat Aydoğan ve Bilkent Cyberpark Genel Müdürü Faruk İnaltekin imzaladı.

İmza töreninde yaptığı açıklamada, iş birliği protokolü ile hem Ankara hem de ülke ekonomisi için yararlı bir iş yapmış olacaklarına dikkat çeken ABB Başkanı Mansur Yavaş, şunları söyledi:

“Ankara'nın kalkınması açısından en önemli ivmenin tarım, bilişim, sağlık turizminin ve savunma sanayi gibi alanlar olduğunu düşünüyorum. Bilişim bugün dünyada vardığı nokta itibarıyla bütün sektörü tek başına bir tek yazılımla bir uygulamayla hepsinin üstüne çıkabilecek durumda ve bu artarak devam edeceği belli. Dolayısıyla Ankara'da bu kadar güzel ve dünya çapında kanıtlanmış üniversite varken burada yetişen öğrencileri kendi haline bırakmadan bir yol göstermemiz gerekiyordu. İkincisini açıyoruz aslında alan olarak. Bir tane daha hazırlanıyor bu hususta üçüncüsü olacak bir de şimdiden Çayyolu’nda 20 dönüm bir yer ayırdık ve oraya da teknoloji merkezi olacak şekilde imar planı koyduk ki Ankara'da okuyan, sizlerden mezun olan öğrencilerimizin Ankara dışına gitmesini istemiyoruz. Onları Ankara'daki iş dünyasıyla birleştirip birbirlerine nasıl faydası olabileceği konusunda da bir organizasyon yapabilirsek sanıyorum hem Ankara için hem ülke ekonomisi için yararlı bir iş yapmış olacağız.”

AYDOĞAN: “ANKARA’MIZIN TEKNOLOJİ BAŞKENTİ OLMASI YOLUNDA ÖNEMLİ BİR ADIM”

Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kürşat Aydoğan ise Kuluçka Merkezi’nin Ankara’nın teknoloji Başkenti olması yolunda önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

“Ankaralıyım ben, Ankaralı olarak görüyorum kendimi. Ankara'da doğdum, büyüdüm, okudum ve çalışıyorum. Son yıllarda Ankara'dan özellikle bazı kamu kurumlarının İstanbul’a gitmesi beni çok üzdü. Ankara’mızın bence Türkiye'nin teknoloji Başkenti olması yolunda bu çok önemli bir adım bu Kuluçka Merkezi. Savunma Sanayi ağırlıklı olarak Ankara'da bu da büyük bir avantaj. Biz bunu daha da ileri götürmeliyiz. Ankara’mızdan çok daha başka uygulamaları yapabilecek teknoloji ağırlıklı firmaların araştırmaları yapılması, firmaların ortaya çıkması çok önemli. Üniversitelerimiz var bunları altyapı olarak destekleyebilecek. Sağ olsun belediye de her türlü imkânını açıyor ve bu konuda destekliyor üniversiteleri, teknoparkları. Ankara Türkiye'nin teknoloji Başkenti olsun. Bu konuda en öndeyiz zaten. Hatta neden dünyada adı geçen bir yer olmasın? O bakımdan ben bu kuluçka merkezini çok önemli görüyorum.”

GİRİŞİMCİLERE ÇOK YÖNLÜ DESTEK

Merkez ile girişimciliğe adım atmayı planlayan ya da yeni adım atmış olan bireysel girişimcilerin ve kuluçka düzeyindeki firmaların, ihtiyaçları olan destekleri vererek nitelikli, ticarileşme seviyesine gelmiş ve ülkemize ekonomik katkı sağlayacak şirketlere dönüşmesi hedefleniyor.

Kuluçka Merkezi’nde üniversite öğrencileri, akademisyenler başta olmak üzere genç girişimci ve girişimci adaylarına henüz kalabalık olmayan kuluçka firmalarına yer verilecek. Merkez, sadece fiziki bir alan olmayarak girişimcilere ve girişimci adaylarına; danışmanlık, mentorluk, iş geliştirme görüşmeleri, yatırım ortamı, etkinlikler gibi destekler sunulacak.

Girişimcilere hibe destekleri ve teşviklerden iş hukuku ve sözleşme hukuku konularına, mali aktivitelerden fikri mülkiyet hakları konusuna, iş geliştirme ve potansiyel müşteriye erişimden yatırıma erişim konusuna kadar pek çok konuda da destek verilecek.

MERKEZ GİRİŞİMCİLERİN İHTİYACINA GÖRE TASARLANACAK

4 bin 350 metrekarelik toplam alana sahip olan Kuluçka Merkezi, Dikmen Vadisi’nin iki yakasını birleştiren köprüde yer alıyor. Merkez içerisinde 800 metrekarelik ortak çalışma alanı bulunuyor. Ek olarak 1800 metrekarelik 25 kapalı ofis ve laboratuvar (atölye) olarak kullanılabilecek alanlar da yer alıyor.

Kapalı ofislerin yanında toplantı salonları, seminer-etkinlik salonları, girişimcilerin ihtiyacına göre şekillenecek atölye, yeşil oda, ses, prodüksiyon stüdyoları gibi gelişimlerine ve sosyalleşmelerine katkı sağlayacak alanlar da tasarlanacak.