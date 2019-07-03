Ankara Uluslararası Fuar Alanı inşaatı tam gaz devam ediyor

Ankara Uluslararası Fuarcılık ve Kongre Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Toplantısı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın başkanlığında Akyurt’ta fuar ve kongre merkezi inşaat alanında yapıldı.

Ankara Valisi Vasip Şahin’in de katıldığı toplantı öncesi şirketin 8 ortağının temsilcisi inşaat alanında incelemelerde bulundu.

FUAR ALANI İNŞAATININ BİR AN ÖNCE BİTİRİLMESİ ANA HEDEF

Ankara Uluslararası Fuarcılık ve Kongre Anonim Şirketi’nin 8 ortağını temsilen Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ASO Başkanı Nurettin Özdebir, ANKESOB Başkanı Mehmet Yiğiner, ATO Başkanvekili Halil İbrahim Yılmaz ile Ankara Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz, Akyurt’ta inşaat alanını gezerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Taraflar yaptıkları toplantıda, yapımı devam eden fuar ve kongre merkezinin bir an önce bitirilmesi için çalışmaların hızlandırılması yönünde karar aldı.