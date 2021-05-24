Ankara ve Sabancı Bulvarı arası bağlantı yolu tamamlandı

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kent trafiğini rahatlatacak ve trafik kazalarının önüne geçecek yeni ulaşım projelerini Başkentlilerle buluşturmaya devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Bulvarı ile Sabancı Bulvarı’nı birbirine bağlayan ve toplam 6 şeritten oluşan bağlantı yolunu trafiğe açtı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkent trafiğinde sürüş güvenliğini önceleyen ulaşım hamlelerine her geçen gün yenilerini ekliyor.

Katlı ve köprülü kavşaklarla kentte kesintisiz trafik akışını sağlayan projeleri arka arkaya tamamlayan Yavaş, can güvenliğini sağlamak ve trafik kazalarını azaltmak amacıyla yeni alternatif bağlantı yollarıyla da Başkentlileri buluşturmaya devam ediyor.

ANKARA-SABANCI BULVARI ARASI BAĞLANTI YOLU TAMAMLANARAK TRAFİĞE AÇILDI

Fen İşleri Daire Başkanlığı, uzun yıllardır kullanılmayan ve atıl durumda bulunan Ankara Bulvarı ile Sabancı Bulvarı arasındaki bağlantı yolunu 7/24 esasına dayalı çalışarak kısa sürede tamamladı.

Başkentlileri hayata geçirilen ulaşım projeleriyle ilgili sosyal medya hesapları üzerinden sık sık bilgilendiren Başkan Yavaş yaptığı son paylaşımda, Ankara Bulvarı-Sabancı Bulvarı arası bağlantı yolunun 24 Mayıs tarihi itibarıyla hizmete açıldığını duyurdu:

“Önceliğimiz Ankaralıların can güvenliği ve konforu. Eskişehir Yolu ile Sabancı ve Anadolu Bulvarı’ndaki trafik yoğunluğu ile kazaların önüne geçebilmek adına Ankara-Sabancı Bulvarı bağlantı yolunun çalışmalarını tamamladık.”

3 GİDİŞ-3 GELİŞ TOPLAM 6 ŞERİTLİ YOL

Bağlantı kollarıyla birlikte 2 kilometrelik yeni bağlantı yolu 3 gidiş-3 geliş olmak üzere toplam 6 şeritten oluşuyor.

Şehir trafiğinde alternatif güzergah oluşturacak ve 3 dönüş adasının yer aldığı bağlantı yolu sayesinde; Hacettepe Kavşağı ve Sabancı Bulvarı istikametinden gelen sürücüler Etimesgut’a, Ankara Bulvarı üzerinden de Kızılay’a daha kolay geçiş yapabilecek.