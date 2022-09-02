Ankara Yaz Şenlikleri Eylül ayında da tam gaz

‘Ankara Yaz Şenlikleri ve Konserleri’ ile ilçelerdeki açık alanlarda ünlü sanatçı ve müzik gruplarını Başkentli hayranlarıyla buluşturan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Eylül ayında da konserler serisine tam gaz devam edecek. Selda Bağcan, Zara, Fuat Saka ve Madrigal gibi ünlü isimlerin sahne alacağı konserlerin yanı sıra ‘Çubuk Barajı Yaz Akşamları’ etkinlikleri kapsamında Hakan Altun sahnede olacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlileri kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturmaya devam ediyor.

Yaz boyunca çeşitli konserlere ev sahipliği yapan Ankara, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının düzenlediği ‘Ankara Yaz Şenlikleri ve Konserleri’ ile eylül ayında da sevilen sanatçılarla buluşacak.

‘ÇUBUK 1’DE YAZ AKŞAMLARI’NDA BU AY

ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının her ayın ilk pazar günü gerçekleştirdiği ‘Çubuk Barajı Yaz Akşamları’ etkinliklerinin eylül ayındaki konuğu arabesk ve fantezi müziğin sevilen ismi Hakan Altun olacak. Altun, 4 Eylül Pazar günü saat 19:30’da Çubuk 1 Barajı Rekreasyon Alanı’nda hayranlarıyla buluşacak.

Konsere katılmak isteyen vatandaşlar için 15:00-18:30 saatlerin arasında Kızılay Zafer Çarşısı’ndan ücretsiz otobüs ring seferleri düzenlenecek. Konser bitiminde de vatandaşların ulaşımlarını kolaylaştırmak amacıyla Çubuk-1 Barajı’ndan Kızılay Zafer Çarşısı’na 20.30-23.30 saatleri arasında da ring seferleri gerçekleştirilecek.

KENTİN DÖRT BİR YANINDA KONSER VE PANAYIR

‘Ankara Yaz Şenlikleri ve Konserleri’ eylül ayında da Başkentin dört bir yanını müzikle buluşturacak. Eylül konserleri Polatlı’dan Elmadağ’a, Haymana’da Kalecik’e, Çankaya’dan Mamak’a Ankara’nın bütün ilçelerinde festival havası estirirken ilçelere panayır alanları da kurulacak.

5-6 Eylül tarihlerinde Gençlik Parkı yerel sanatçıların konserlerine ev sahipliği yapacak. Parktan; 5 Eylül’de Türk Halk Müziği, 6 Eylül’de ise pop şarkıları yankılanacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin hafta içi ve hafta sonu Başkentlileri buluşturacağı konser takvimi ise şöyle:

- 2 Eylül Cuma Saat: 20.00-Kent Orkestrası-Polatlı Dede Korkut Mahalle Konağı

- 3 Eylül Cumartesi Saat: 20.00-Soner Sarıkabadayı-Polatlı Dede Korkut Mahalle Konağı

- 3 Eylül Cumartesi Saat: 20.00-Ece Seçkin-Elmadağ Cumhuriyet Meydanı

- 4 Eylül Pazar Saat: 19.30-Hakan Altun-Çubuk 1 Rekreasyon Alanı

- 5-6 Eylül Pazartesi-Salı Saat: 19.00-21.00-Gençlik Parkı Konserleri

- 9 Eylül Cuma Saat: 20.00-Kent Orkestrası-Haymana Cimcime Meydanı

- 10 Eylül Cumartesi-Saat: 20.00-Zara-Haymanca Cimcime Meydanı

- 10 Eylül Cumartesi-Saat: 20.00-Fettah Can-Gençlik Parkı

- 13 Eylül Salı Saat: 20.30- Haluk Levent-Polatlı Cumhuriyet Meydanı

- 16 Eylül Cuma Saat: 20.00-Kent Orkestrası-Çamlıdere Cumhuriyet Caddesi

- 17 Eylül Cumartesi Saat: 20.00 Ankaralı Yasin-Çamlıdere Cumhuriyet Caddesi

- 17 Eylül Cumartesi Saat: 20.00 Selda Bağcan-Mamak 3.Bölge

- 21 Eylül Çarşamba Saat: 20.00 Grup Madrigal-Çankaya Anıtpark

- 23 Eylül Cuma Saat: 20.00 Kent Orkestrası-Kalecik Meşran Tesisleri Önü

- 24 Eylül Cumartesi Saat: 20.00 Nurullah Akçayır-Kalecik Meşran Tesisleri Önü

- 24 Eylül Cumartesi Saat: 20.00 Fuat Saka-Keçiören Esertepe Rekreasyon Alanı

- 30 Eylül Cuma Saat: 20.00 Kent Orkestrası-Elmadağ Kültür Sanat Merkezi Önü