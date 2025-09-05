Ankara Zabıtası Arama Kurtarma Ekibi göreve başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet hazırlıklarını güçlendirmek için yeni bir adım daha attı. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Afet İşleri Daire Başkanlığı ve AFAD koordinasyonunda yürütülen eğitimlerin tamamlanmasının ardından Zabıta Arama Kurtarma (ZAK) ekibi kuruldu.

Gerçekleşebilecek afetlerde görev almak üzere ABB Zabıta Daire Başkanlığı bünyesinde Zabıta Arama Kurtarma (ZAK) ekibi kuruldu.

AFAD ile koordineli çalışan ve toplam 32 personelden oluşan ekip, aldığı profesyonel eğitimlerle hem Başkent hem de Türkiye’nin afet hazırlık kapasitesine önemli katkı sağlamayı hedefliyor.

İLK TATBİKAT ZABITA HAFTASI’NDA

Her yıl 1-7 Eylül tarihleri arasında kutlanan Zabıta Haftası etkinlikleri kapsamında ZAK ekibi ilk tatbikatını gerçekleştirdi.

Başta deprem olmak üzere sel, yangın gibi afetlerde en hızlı şekilde sahaya intikal edebilecek donanıma sahip olan ekip tarafından gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği bir deprem sonrası yıkılan binanın enkazında kalan yaralı vatandaş kurtarıldı. Ekipler, yaralıyı güvenli şekilde enkazdan çıkarırken acil müdahale sonrası sedyeye alınan yaralı, bekleyen ambulansa nakledildi.

“AFETLERE HAZIR OLMAK GEREKİYOR”

ABB Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, ZAK ekibinin kuruluş amacının Ankara’nın afetlere karşı daha dirençli hâle getirilmesi olduğunu vurgularken yaptığı açıklamada, “Ankara Büyükşehir Belediyesi afet konusunda kurumsal kapasitesini artırma yolunda çok ciddi adımlar attı. Bunun meyvelerini de almaya başladık. Özellikle donanım ve personel bakımından hem İtfaiye hem de Zabıta Daire Başkanlıklarımız eskiye nazaran son derece iyi bir noktaya ulaştı. Gerçekleştirilen tatbikatta alınan eğitimlerin ne kadar önemli olduğu, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bu eğitimlere ne kadar önem verdiğinin bir başka göstergesi. Tabii ki afet istemiyoruz. Allah korusun memleketimizi her türlü afetten, ancak afetlere hazır olmak gerekiyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak biz yerel yönetimlerin bu tür konularda artık daha etkin hâle gelmesini, o olaya müdahil olmasını arzuluyor ve buna yönelik politikalarımızı Başkan’ımızın önderliğinde yürütmeye çalışıyoruz. Donanım bakımından çok iyi bir noktaya geldik” dedi.

ANKARA’DA ZAK ÖNEMLİ BİR GÜÇ OLACAK

Deprem başta olmak üzere tüm doğal afetlerde hızlı hareket etmek, can kayıplarını önlemek ve profesyonel müdahale sağlamak için ZAK’ın Ankara’da önemli bir güç olacağının altını çizen Zabıta Daire Başkanı Olcay Erdal ise, “Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak afetlere hazırlık kapsamında oldukça geniş çalışmalar yaptık. Ülkeyi yasa boğan Kahramanmaraş depreminde çıkardığımız tecrübeleri birleştirerek bir afet planı hazırladık. Bu afet planı kapsamında herhangi bir afette ihtiyaç duyacağımız malzeme ve araç gereci de belirledik. Afet İşleri Daire Başkanlığı’mız Afet Lojistik Üssü ve Eğitim Merkezi kurdu. Dolayısıyla depremde kullanacağımız konteyner, çadır, yemek araçları dahil hepsi orada hazır vaziyette. Zabıtamız da bir kolluk kuvveti olarak geçen depremde de yaptığımız görev gibi gerek Ankara'da gerek Türkiye'nin herhangi bir yerinde olacak bir afette görev alacak şekilde 32 kişiden oluşan bir afet arama kurtarma timi kurduk. Eğitimlerini her alanda tamamlayıp sertifikalarını aldılar. Bugünden itibaren gerek Ankara'da gerek Türkiye'nin herhangi bir yerinde bize verilecek görevleri arama kurtarma anlamında da yapmaya hazır hâle geldik” ifadelerini kullandı.