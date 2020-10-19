Ankara zabıtası ilçe ilçe hijyen desteğine devam ediyor

Ankara Zabıtası, ilçe ilçe dolaşarak hem esnafa hijyen desteği sağlıyor hem de toplu taşıma araçlarında şeffaf panel uygulamasını yaygınlaştırıyor. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri son olarak Kahramazankazan’da maske, siperlik ve dezenfektan dağıttı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Başkent’te hem esnafın hem de vatandaşların sağlığını korumak için yoğun mücadele veriyor.

İlçe ilçe dolaşarak hijyen desteğini sürdüren Ankara Zabıtası son olarak Kahramankazan’da dolmuşcu ve pazarcı esnafına maske, dezenfektan ve sperlik dağıttı. Büyükşehir Belediyesi ilçede hizmet veren ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı dolmuşlara ücretsiz şeffaf kabin de yerleştirdi.

ÖNCE HİJYEN

Kahramankazan’da pazarcı ve ulaşım esnafının yanı sıra vatandaşlara da hijyen paketi desteği sağlayan Ankara Zabıtası, Kahramankazan Şoförler Odası’ndan gelen şeffaf kabin talebine de jet yanıt verdi.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 60 araca şeffaf kabin monte ederken, esnaf ve vatandaşlara ise 5’er litrelik 90 adet dezenfektan, 10 bin maske ve 100 sperlik dağıtımı gerçekleştirdi.

‘‘BU ZORLU SÜRECİ ATLATACAĞIZ’’

Zabıta Şube Müdürü Veda Oğan sadece merkezde değil ilçelerde de salgınla mücadeleye hız kesmeden devam ettiklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

“Ankara’mızın Kahramankazan ilçesinde minibüslere koruyucu kabin monte ettik. Dolmuşçu esnafımıza maske ve dezenfektan dağıtımının yanı sıra onlara sosyal mesafe kurallarını da anlattık. Bu zorlu süreci el ele verip atlatacağımızı düşünüyorum.”

Pandemi süreci boyunca her konuda kendilerine destek olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür eden Kahramankazan Şoförler Odası Başkanı Bünyamin Akdere ise, “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, pandemi süreci boyunca bize her konuda destek oldu. Maske ve dezenfektan desteğinin yanı sıra araçlarımıza şeffaf kabin de monte ettiler. Emekleri geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

ESNAFTAN BAŞKAN YAVAŞ’A TEŞEKKÜR

Büyükşehir Belediyesinin hem esnafın hem de vatandaşların sağlığını düşündüğünü vurgulayan dolmuşcu ve pazarcı esnafı, Başkan Yavaş’a şu sözlerle teşekkür ettiler:

-Nizami Coşkun: “Bizlere her konuda destek olan bugün de araçlarımıza şeffaf kabin monte ettiren Büyükşehir Belediyesine ve Başkanımız Mansur Yavaş’a teşekkür ederim.”

-Suat Yıldırım: “Bizim ve vatandaşın sağlığını düşünerek araçlarımıza şeffaf kabin monte etmesinin yanı sıra maske ve dezenfektan hizmeti veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a çok teşekkür ederim.”

-Numan Şereflioğlu: “Koronavirüs bizleri çok kötü etkiledi ve işlerimizi çok aksattı ama Başkanımız Mansur Yavaş sağ olsun bizlere her konuda destek oldu. Kendisinden ve hizmetinden çok memnunuz. Allah onu başımızdan eksik etmesin.”

-Fahrettin Tuncay:‘‘Kahramankazan’a kadar gelerek bizlere ve vatandaşlara maske ve sperlik dağıtan Ankara Büyükşehir Belediyesine ve Başkanımız Mansur Yavaş’a teşekkür ederim.”

-Burak Metehan Öztürk: “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sayesinde maske, dezenfektan ve sperlik konusunda hiçbir sıkıntı yaşamadık. Hizmetlerinden ve kendisinden çok memnunuz.”

-Abdullah Demirci: “Vatandaş ve esnafın sağlığını düşünen, hijyen desteği vererek güvenli bir şekilde yaşam sürdürmesini sağlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür ederim.”