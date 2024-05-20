Ankara'da 19 Mayıs coşkusu: Mansur Yavaş'ın sözleri geceye damga vurdu

Ankara'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında; Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonu ile Mor ve Ötesi grubu konser verdi. Konser öncesi açıklamalarda bulunan Mansur Yavaş, ''İnanıyoruz ki şeffaf, katılımcı, hesap verebilir yönetim anlayışımız, tüm Türkiye’ye yayılacak ve ülkemiz şatafatın, gösterişin, yolsuzluğun ve yoksulluğun olmadığı aydınlık yarınlara kavuşacaktır. Bunun işaret fişeğini rekor oy oranıyla Ankara’dan yaktınız.'' dedi.

Başkentliler 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı Ankara Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği çeşitli etkinliklerle kutladı.



Ankara Büyükşehir Belediyesi bu yıl da kentin dört bir yanını Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile süslerken, şehrin farklı noktalarında bando gösterileri düzenlendi.



Ankara Büyükşehir Belediyesinin konserlerinin adresi Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı oldu. Kutlamaların ilk gününde Gülşen, ikinci gününde ise Murat Boz hayranlarıyla buluştu.



19 Mayıs günü ise alternatif rock müziğin önemli temsilcilerinden Mor ve Ötesi’nin sahneye çıktığı kutlamalarda Ankaralılar bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.





“ANKARA KENDİSİNE YAKIŞANI YAPIYOR”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Başkentli gençlerle birlikte kutlamalara katıldı. Konuşmasında Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı’na kurulan konser alanını dolduran gençlere seslenen Yavaş, “Mustafa Kemal Atatürk’ün kentine, Başkent Ankara’ya yine coşku, yine ışık, yine umut saçıyorsunuz. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Hoş geldiniz… Görüyorum ki Ankara yine kendisine yakışanı yapıyor. Milli Bayramlarımızın coşkusu tüm Türkiye’ye akın akın Ankara’dan yayılıyor. Şu anda burada ucunu bucağını göremediğim 10 binlerce genç, kendi bayramını, Türk’ün bayramını coşkuyla kutluyor. Hepinizle gurur duyuyoruz” dedi.

“ÜLKEMİZ ŞATAFATIN, GÖSTERİŞİN, YOLSUZLUĞUN VE YOKSULLUĞUN ORTADAN KALKTIĞI AYDINLIK YARINLARA KAVUŞACAKTIR”

“Sizler 31 Mart Yerel Seçimlerinde bizim de ümidimiz, bizim de umudumuz oldunuz” diyerek konuşmasını sürdüren Yavaş, “İnanıyorum ki, şeffaf, katılımcı, hesap verebilir yönetim anlayışımız, yine sizlerin gücüyle tüm Türkiye’ye yayılacak ve ülkemiz şatafatın, gösterişin, yolsuzluğun ve yoksulluğun ortadan kalktığı aydınlık yarınlara kavuşacaktır. Bunun işaret fişeğini rekor oy oranıyla Ankara’dan yaktınız. İşte bizler de sizlere layık olmak için hiç durmadan çalışacağız” ifadelerini kullandı.





“CUMHURİYET, ÜLKEMİZ SİZLERE EMANET…”

Gençlerin güveninin yükünü omuzlarında hissettiğinin altını çizen Yavaş, şöyle devam etti:

“Güveninizin yükünü omuzlarımızda hissediyoruz. El ele vererek, hep birlikte Ankara’mızı Mustafa Kemal Atatürk’e yakışır, dünya başkentleriyle yarışır bir seviyeye getireceğiz. Bayramımız kutlu olsun. Hepinizin gözlerinden öpüyorum, ailelerinize selamlarımı iletiyorum. Mustafa Kemal Atatürk’ün emanet ettiği Cumhuriyetimiz, Türkiye’miz İlelebet yaşayacaktır. Sözlerime onun çok güzel olan sözleriyle tamamlıyorum. Ne mutlu Türk’üm diyene… Cumhuriyet, ülkemiz sizlere emanet…”

BAŞKENTLİ ÇOCUKLARDAN 19 MAYIS GÖSTERİSİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi kentin dört bir yanını Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle kırmızı beyaza boyarken billboardlarda Atatürk’ün “Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir” ve “Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!” sözleri yer aldı.



Başkentlilerin yoğun olarak kullandığı meydan ve parklarda Ankara Büyükşehir Belediyesi bando takımından yükselen marş sesleriyle renklendi.



Aile Yaşam Merkezleri ve Gençlik Merkezlerinin yanı sıra Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı olarak hizmet veren Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezi’nde de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen etkinliklerle kutlandı.