Ankara'da 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşım durduruldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların toplu taşımadan ücretsiz olarak yararlanması uygulamasını askıya aldığını duyurdu.



Açıklamada, "Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak kabul edilen Covid-19 virüsü ile mücadele kapsamında ülkemizde de olağanüstü bir süreç yaşanmaktadır.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "Belediye başkanının görev ve yetkileri" başlıklı 38'inci maddesinin m bendi "Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak" hükmünü amirdir.

Başta yaşı ileri vatandaşlarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımızın salgın hastalıklardan korunması amacıyla, 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın tüm toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanması uygulaması Ankara'da geçici olarak askıya alınmıştır." denildi.