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Ankara'da akaryakıt istasyonlarına sıkı denetim

Ankara'da akaryakıt istasyonlarına sıkı denetim
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, yangın risklerini en aza indirmek için kent genelindeki akaryakıt istasyonlarını mercek altına aldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yangın riski nedeniyle başkentteki akaryakıt istasyonlarını sıkı denetime aldı.

Son zamanlarda yaşanan yangın felaketlerinin ardından artan güvenlik endişeleri nedeniyle, ABB İtfaiye ve Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri akaryakıt istasyonlarında kapsamlı denetimler başlattı. Olası riskleri en aza indirmek için kent genelindeki akaryakıt istasyonlarında, yangın güvenliği başta olmak üzere çevre ve halk sağlığına yönelik önlemlerin eksiksiz uygulanıp uygulanmadığı inceleniyor.

ANKARA İTFAİYESİ VE ZABITASI SAHADA

İtfaiye ekipleri, istasyonlarda bulunan yangın söndürme cihazlarının son kullanma tarihleri, hidrantların çalışır durumda olup olmadığı ve acil durum eylem planlarının hazırlığı gibi kritik konularda denetimler gerçekleştiriyor. Zabıta ekipleri ise, istasyonların ruhsat ve işletme koşullarını kontrol ederek, yasalara uygun olmayan durumlara karşı önlem alıyor.

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Zabıta Amiri İlker Şengünlü, denetimlerin periyodik olarak devam edeceğini belirterek, “Ruhsat yönetmeliği kapsamında ilimiz genelinde bulunan akaryakıt istasyonları oluşturduğumuz zabıta ve itfaiye ekiplerimiz tarafından özellikle yangın tedbirleri açısından hassasiyetle denetlenmektedir” dedi.

Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
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