Ankara'da Altındağ Gençlik Merkezi Tiyatro ekibi Burun ile prömiyer yaptı
Ankara Büyükşehir Belediyesi Altındağ Gençlik Merkezi Tiyatro Ekibi’nin hazırladığı “Burun”, Gençlik Parkı Büyük Sahne’de prömiyer yaptı. Yaklaşık 35 kişilik ekiple sahnelenen absürt komedi oyunu, başarılı oyunculuk performansları ve sahne temposuyla salonu dolduran tiyatroseverlerden tam not aldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Altındağ Gençlik Merkezi Tiyatro Ekibi, Nikolay Gogol’un absürt ve hiciv dolu anlatımıyla dünya edebiyatının önemli klasikleri arasında gösterilen “Burun”u tiyatro sahnesine taşıdı.

Gençlik Parkı Büyük Sahne’de perde açan oyun, yaklaşık 35 kişilik kadrosu ve etkileyici sahne performansıyla izleyicilerden büyük beğeni topladı. Yönetmenliğini Muhammet Emin Kutluca’nın üstlendiği oyunun yardımcı yönetmenliklerini ise İbrahim Torun ile Mehmet Göre yaptı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın eşi Nursen Yavaş ile ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Hande Kaya da prömiyeri izleyenler arasında yer aldı.

KAYA: “DAHA NİCE NİCE ESERLER SAHNELEYECEĞİZ”

ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Hande Kaya, Ankara’nın kültür ve sanatın da başkenti olduğunu söyleyerek, “Harika bir sanat akşamına ev sahipliği yaptık. Arkadaşlarımızın yarım yıllık çalışmasıyla, emeğiyle, dayanışmasıyla çok güzel bir sanat akşamı organize ettik. Güzel bir oyundu, harika bir prömiyerdi. Devamı gelecek. Ankara bir sanat ve kültür başkenti. Arkadaşlarımızın emeğiyle daha nice nice eserler sahneye koyacağımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Oyunun yönetmeni Muhammet Emin Kutluca da Altındağ Gençlik Merkezi’nin adeta bir tiyatro okuluna dönüştüğünü dile getirerek “Gogol'un Burun adlı dünyaca ünlü klasik eserini sergiledik. Uyarlamayı uzun süredir kendimizin hazırladığı bir eser oldu. Ankara halkıyla bu eseri buluşturmaktan kıvanç ve onur duyuyoruz. Altındağ Gençlik Merkezi bir tiyatro okulu gibi oldu. Çok sayıda oyuncumuz yetişti. Yetişen arkadaşlarımızın bir kısmı bizimle çalışmaya devam ediyor. Altyapıdan yetiştirmeye devam ediyoruz. Biz işimizin sonuna kadar arkasında durmaya devam edeceğiz” dedi.

“ANKARA SANATIN DA BAŞKENTİ”

Burun’un ilk gösterimini izlemek için salonu dolduran vatandaşlardan bazıları Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederek şunları dile getirdi:

-Nermin Sözüak: “Öncelikle her şey sanatın yitip gitmesiyle başlar, bütün sorunlar. Sanat hayatımızın her yerinde olmalı. Büyükşehir Belediye'mize bu desteklerinden dolayı gerek kültür merkezi gerek kurslar olsun teşekkür etmek istiyorum.”

-Şükran Atik: “Başkan’ımız Mansur Yavaş Beyefendiye çok teşekkür ederiz. Gerçekten bu konuda minnettarız. Biz emekliler olarak başka özel yerlere bütçemiz yetmiyor. Ama bu tip yerlerden faydalanınca mutlu oluyoruz. Evimizden çıkmış oluyoruz. Gayet memnunuz. Sağ olsunlar.”

-Ersin Gül: “Ben şehir dışından geldim. Ankara bence Türkiye’nin başkenti olduğu gibi sanatın da başkenti. Belediye’miz de bu anlamda özellikle öğrencileri sanatla buluşturmaya devam ediyor. Bu çok güzel bir şey ve bize de bir nefes oluyor. Belediye’mize çok teşekkür ediyoruz.”

-Mikail Köylüoğlu: “Bugün gösteri çok güzeldi. Ben açıkçası çok beğendim ve gelenler de iyi ki gelmişler. Çok iyi de hazırlanmışlar.”

