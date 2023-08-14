Ankara'da Altınpark Yaşlılar Lokali yeni üyelerini bekliyor

60 yaş ve üstü vatandaşların sosyal faaliyette bulunmaları ve boş zamanlarını değerlendirmeleri amacıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan Altınpark Yaşlılar Lokali’nde aşure etkinliği düzenlendi. Yaklaşık bir yıldır 60 yaş üstü vatandaşların buluşma noktası olan ve 2 bin üyesi bulunan lokal, yeni üyelerini bekliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi insan odaklı hizmet anlayışıyla toplumun her kesimine hizmet vermeye devam ediyor.

60 yaş ve üstü vatandaşların buluşma noktası olan Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Altınpark Yaşlılar Lokali, yeni üyelerini bekliyor.

HAFTANIN ALTI GÜNÜ 08.30-18.30 SAATLERİ ARASINDA HİZMET VERİYOR

Elmadağ Yaşlılar Lokali’nin ardından Başkentteki ikinci merkez olma özelliği taşıyan Altınpark Yaşlılar Lokali, haftanın altı günü 08.30-18.30 saatleri arasında üyelerine hizmet veriyor.

60 yaş ve üstü üyelerin sosyalleşerek boş zamanlarını değerlendirdiği lokalde; kitap ve gazete okuma alanlarından tavla, satranç ve kelime oyunlarına, kütüphaneden TV izleme odasına, uzman danışma merkezinden bay-bayan kuaföre, canlı müzik etkinliklerinden gezi ve kahvaltı organizasyonlarına kadar çok sayıda sosyal faaliyet imkânı bulunuyor.

“SOSYAL HAYATLARINA DOKUNABİLMEK İÇİN ETKİNLİKLER DÜZENLİYORUZ”

Üyelere özel olarak düzenlenen aşure etkinliğinde Altınpark Yaşlılar Lokali hakkında bilgi veren Halkla İlişkiler Personeli Gaye Kayacı, “Lokalimiz 60 yaş üzeri vatandaşlarımıza haftanın altı günü 08.30-18.30 arasında hizmet veriyor. Yaklaşık iki bin üyemiz var. Tesisimizde kütüphanemiz, televizyon odamız ve zekâ oyunlarının yanı sıra ücretsiz çay ve su ikramımız, kadın ve erkek kuaförümüz var. Bunların dışında 60 yaş ve üstü vatandaşlarımızın sosyal hayatlarına dokunabilmek adına çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Her hafta salı günü canlı müzik etkinliğimiz oluyor. Bazı özel gün ve haftalarda gezi ve kahvaltı organizasyonları düzenliyoruz” dedi.

Lokalde düzenlenen etkinliklere katılarak sosyalleşme imkânı bulan üyeler ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür ederek, şunları söyledi:

-Hıdır Ürün: “Altınpark Yaşlılar Lokali müdürlerinden de personellerinden de çok memnunuz. Gerçekten bizimle yakından ilgileniyorlar. Altınpark Yaşlılar Lokali’ni hizmete açtığı için Mansur Başkan’ımıza teşekkür ediyorum.”

-Ramazan Bayraktar: “Altınpark Yaşlılar Lokali’nden çok memnunum. Hizmetleri de çok güzel. Evden kaçıp buraya geliyoruz ve burada rahat ediyoruz. Mansur Başkan’ımıza teşekkür ediyorum.”

-Şükran Taşöz: “Altınpark Yaşlılar Lokali’ne hemen hemen bir senedir geliyorum. Burayı çok seviyoruz. Personelleri çok güler yüzlü… Bazen solistler geliyor, şarkı söylüyor, bizler de ona eşlik ediyoruz. Her şey çok güzel.”

Ankara Büyükşehir Belediyesi Altınpark Yaşlılar Lokali’ne üye olmak isteyen vatandaşların lokale bizzat giderek kayıt oluşturmaları gerekiyor. Kaydı tamamlanan üyelere merkeze ait kart veriliyor ve sadece bu karta sahip olanlar lokalden yararlanabiliyor.