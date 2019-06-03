Ankara'da arife gününde ev titizliğinde bayram temizliği

Başkent'in merkez noktalarının yanı sıra çevre ilçelerde de ev titizliğinde bir bayram temizliği yapan Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanında hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor.Özellikle yoğunluğun olduğu noktalarda çalışmalara ağırlık veren Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri, vakumlu süpürme araçları, basınçlı yıkama araçları ve tanker tipi araçlar kullanarak, Başkent’i köşe bucak temizliyor.

CAMİLER VE MEZARLIKLARDA ARİFE TEMİZLİĞİ...

Ankara Büyükşehir Belediyesi arife gününde, Bayram boyunca yoğunluk yaşanacak olan mezarlıklar ve camilerde temizlik seferberliğini sürdürdü. Vatandaşların rahat ve hijyenik ortamda ibadetlerini etmeleri için camiler dip bucak temizlenirken, kabir ziyaretlerini sağlıklı bir ortamda gerçekleştirebilmeleri için mezarlıklarda bakım, onarım ve temizlik çalışmaları tüm hızıyla devam etti. Çalışmaların Bayram boyunca süreceği belirtildi.

AŞTİ PIRIL PIRIL...

Hayatın 24 saat boyunca hiç durmadığı Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi (AŞTİ), Ramazan Bayramı tatilinin yolcu yoğunluğunu yaşarken Büyükşehir Belediyesi ekipleri de kapsamlı bir temizlik çalışması yürütüyor. Yolcuları uğurlamaya ve karşılamaya gelenlerle birlikte terminaldeki yolcu sayısının da artış gösterdiği AŞTİ'de itinayla temizlik yapan ekipler aynı zamanda ilaçlama da yaparak hijyeni sağlıyor.