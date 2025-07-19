Ankara'da ASKİ'den Keçiören'e 728 milyon TL'lik altyapı hamlesi

Ankara’nın en büyük ilçelerinden biri olan Keçiören, uzun yıllar ihmal edilen altyapı sorunlarından nihayet kurtuluyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, 1987 yılında kurulmasına rağmen bugüne kadar Keçiören’de hiçbir kapsamlı altyapı çalışması yapılmamıştı. Kuruluş yıllarında yaklaşık 350 bin civarında olan ilçe nüfusu, bugün 1 milyonu aşmasına rağmen yarım asırlık eski hatlarla ayakta kalmaya çalıştı.

Özellikle geçmişte dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı ile Keçiören’in eski belediye başkanı arasında yaşanan anlaşmazlıklar, Keçiören’in altyapı yatırımlarını uzun yıllar boyunca engelledi. Bu ihmalin sonuçları ise en çok yoğun yağışlarda ortaya çıktı.

BARIŞ YOLU’NDA BAŞLAYAN SÜREÇ, 728 MİLYON TL’LİK DEV YATIRIMA DÖNÜŞTÜ

2019 sonrası Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu kronik sorunu çözmek için harekete geçti. Barış Yolu Caddesi’nde bir gencin yaşamını yitirmesine neden olan taşkın sonrası başlatılan altyapı yenileme çalışmaları ile birlikte dev ızgara yenileme çalışmaları da tamamlandı.

KEÇİÖREN’E 3 BÜYÜK HAT, 56 BİN METRELİK YENİ ALTYAPI

ASKİ Genel Müdürlüğü’nün 2024 yılı yatırım programı kapsamında başlattığı “Keçiören Merkez Mahalleleri Atıksu ve Yağmursuyu Hatları Yapım İşi” ihalesiyle, ilçeye toplamda yaklaşık 728 milyon TL’lik altyapı kazandırılıyor.

28 Ekim 2024’te başlayan ve 774 gün sürecek projeyle:

- 3.400 metre kapalı kutu kesit yağmursuyu kanalı,

- 18.000 metre çeşitli çaplarda yağmursuyu hattı,

- 35.000 metre çeşitli çaplarda atıksu hattı inşa edilecek.

Bu yatırımla Keçiören’in altyapısı ilk kez modern, güçlü ve dayanıklı bir sisteme kavuşacak.

18 TEMMUZ’DAKİ SAĞANAKTA EN FAZLA KEÇİÖREN ETKİLENDİ

18 Temmuz 2025 tarihinde Ankara genelinde etkili olan sağanak yağışlar, en çok Keçiören’de su taşkınlarına neden oldu. En yüksek yağış miktarı 47 kg ile Keçiören Bölge İstasyonu’nda ölçülürken; Pursaklar’da 36.8 kg, Altındağ/Gençlik Parkı’nda ise 29.3 kg yağış kaydedildi.

Su taşkını yaşanan bölgeler arasında:

- Dutluk Göbek,

- Kamil Ocak Mahallesi – İzcibaşı Sokak,

- Bağlarbaşı Mahallesi – 431. Sokak,

- Adnan Menderes Mahallesi – 1071. Sokak,

- Etlik Mahallesi – Mustafa Üstündağ Caddesi & Kiraz Sokak,

- Karargahtepe Mahallesi – Selçuklu Caddesi yer aldı.

İHBARLARA ANINDA MÜDAHALE

153 Çağrı Merkezi’ne 19.00–21.30 saatleri arasında 299 yağış kaynaklı ihbar ulaştı. Bunlardan 6’sı istinat duvarı yıkılmasıydı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle 17 ağaç devrildi. ASKİ, AKOM, 153 ve 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden gelen 589 ihbara anında müdahale etti. Ekiplerin sahadaki çalışmaları hâlen devam ediyor. Ankara genelinde toplam 1.402 noktaya müdahale edildi.

GEÇMİŞİN İHMALİ, BUGÜNÜN SORUNU

Keçiören’de yaşanan taşkınların temel nedenleri; yıllar boyunca dere yataklarına yapılan plansız yapılaşma, çözümsüz imar problemleri ve geçmişte yapılmayan altyapı yatırımlarıdır.

2019 sonrasında Ankara Büyükşehir Belediyesi bu tabloyu değiştirmek için Keçiören’de önemli altyapı projelerini hayata geçirdi:

- 2019 sonrası 162 km yeni atıksu ve yağmursuyu hattı inşa edildi.

- Oysa 2014–2019 döneminde sadece 94 km hat yapılmıştı.

- Ayrıca 26 ayrı noktada toplam 84 adet büyük ızgara (sel kapanı) imalatı tamamlandı.

TAMAMLANAN VE PLANLANAN ÇALIŞMALAR

Tamamlanan İmalatlar:

- Etlik Mahallesi (Ayvalı Caddesi, Mustafa Üstündağ Caddesi, Kiraz Sokak),

- Bağlum Mahallesi (Zafer, Tuna, Çağrı, Hafız Sokak ve Bağlum Caddesi),

- Yayla Mahallesi (1550, 1545, 1543 Sokaklar)

Toplamda 1.250 metre yağmursuyu ve 3.500 metre atıksu hattı hizmete alındı.

Planlanan Aşamalar:

- Karargahtepe Mahallesi (Selçuklu Caddesi) ve Pınarbaşı Mahallesi (Sanatoryum Caddesi) için ruhsat onayları alındı, imalata başlanacak.

- Dutluk, İzcibaşı, 431. Sokak, 1071. Sokak gibi bölgeler için projeler hazırlandı, onay sürecinin ardından yapımına geçilecek.

- Keçiören İlçesi İvedik - Macun Havzasında yetersiz olan dere ve atıksu kollektör kesitleri su taşkınlarına sebebiyet verdiğinden ASKİ tarafından yapılan ihale kapsamında 7.000 metre atıksu ve 4.000 metre yağmursuyu projeleri hazırlanmış olup, bu bölgelerde de çalışmalara başlandı

ASKİ SAHADA, GÖREVDE, ÇÖZÜMDE

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ Genel Müdürlüğü, Keçiören’in yıllardır süregelen altyapı sorunlarını kalıcı şekilde çözmek ve sel risklerini ortadan kaldırmak amacıyla tüm ekip ve imkânlarıyla sahada olmaya devam edecek.