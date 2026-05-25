  Ankara'da ASKİ'den kurban bayramı öncesi uyarı

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), Kurban Bayramı öncesinde çevre kirliliği, altyapı sorunları ve su tasarrufu konusunda Başkentlilere önemli uyarılarda bulundu.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), Kurban Bayramı öncesinde Başkentlilere önemli uyarılarda bulundu. ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, kurban atıklarının dere yatakları, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarına bırakılmasının ciddi çevre ve halk sağlığı sorunlarına yol açabileceğini belirterek vatandaşlardan duyarlılık istedi. Bayram süresince oluşabilecek olumsuzluklara karşı ASKİ ekiplerinin 7 gün 24 saat görev başında olacağını belirten Akçay, su tasarrufu çağrısında da bulundu.

Kurban Bayramı dönemlerinde bilinçsiz şekilde çevreye bırakılan kurban atıklarının, Ankara’nın atık su ve yağmur suyu altyapısında ciddi sorunlara yol açtığına dikkat çeken ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, dere yataklarına ve mazgallara bırakılan atıkların su akışını engelleyerek kanal tıkanıklıkları, taşkınlar ve su baskınlarına neden olduğunu söyledi.

“HALK SAĞLIĞI İÇİN CİDDİ RİSK OLUŞTURUYOR”

Kurban atıklarının çevre kirliliğinin yanı sıra halk sağlığı açısından da ciddi tehdit oluşturduğunu vurgulayan Akçay, ASKİ ekiplerinin yıl boyunca kanalizasyon hatları, mazgallar ve dere yataklarında düzenli bakım ve temizlik çalışmaları yürüttüğünü belirtti. Bayram öncesinde de son teknoloji araçlarla kapsamlı temizlik çalışmaları gerçekleştirildiğini ifade eden Akçay, bazı vatandaşların kanalizasyon sistemlerini çöp alanı gibi kullanmasının altyapıya zarar verdiğini söyledi. 

“MAZGALLARDAN LASTİK VE HAFRİYAT ÇIKIYOR”

Şehir genelinde mazgalların içine evsel atıklardan inşaat artıklarına kadar birçok çöp bırakıldığını kaydeden Akçay, araba lastiği, damacana, hafriyat ve çöp torbalarının altyapı sistemlerinden sıkça çıkarıldığını belirtti. Kurban Bayramı döneminde bu tabloya kurban atıklarının da eklenmesiyle riskin büyüdüğünü ifade eden Akçay, vatandaşların atıkları yalnızca belediyelerin belirlediği resmi toplama alanlarına bırakmaları gerektiğini vurguladı.

AKÇAY’DAN VATANDAŞLARA ÇAĞRI

Başkentlilerden çevre konusunda daha duyarlı olmalarını isteyen Akçay, kanal ve yağmur suyu hatlarına çöp atan kişilerin uyarılması, gerekli durumlarda ise zabıta ekiplerine bildirilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Bayram boyunca ASKİ ekiplerinin 7 gün 24 saat görev başında olacağını belirten Akçay, su kaynaklarının bilinçli kullanılması gerektiğine de dikkat çekerek, “Her damlası değerli olan suyumuzu kullanırken geleceği düşünmeli, bayramda da tasarruflu kullanım alışkanlığımızı sürdürmeliyiz” dedi.

 

 

