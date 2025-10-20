  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Ankara'da Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı'nı 1,5 milyon kişi ziyaret etti

Ankara'da Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı'nı 1,5 milyon kişi ziyaret etti

Ankara'da Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı'nı 1,5 milyon kişi ziyaret etti
Güncelleme:

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisinde hizmete açılan Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı, Başkentlilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Kent merkezinde doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen vatandaşların buluşma noktası haline gelen parkı, açıldığı günden bu yana 1 buçuk milyon kişi ziyaret etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Atatürk Orman Çiftliği arazisinde hayata geçirdiği 940 bin metrekarelik Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı, açıldığı günden bu yana 1 buçuk milyon ziyaretçiyi ağırladı. 7’den 70’e herkesin ilgi gösterdiği park, sadece Ankaralıların değil çevre illerden gelen ziyaretçilerin de gözdesi oldu.

Toplam 940 bin metrekarelik alanda kurulan parkta; doğal yaşam alanları, farklı yaş gruplarına yönelik oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, kafeler, büfeler, fuaye alanları, piknik alanları, meyve bahçeleri ve geniş etkinlik alanları bulunuyor. 7’den 70’e herkesin ilgi gösterdiği park, sadece Ankaralıların değil çevre illerden gelen ziyaretçilerin de gözdesi oldu. 

BAŞKENTLİLERİN YENİ BULUŞMA NOKTASI

Park’ı ziyarete gelen vatandaşlar düşüncelerini şu sözlerle paylaştı:

-Neriman sağır: “Bu parkı çok beğendim. Alanı geniş ve her yer yeşil. İnsanlar nefes alıyor, rahat geziyor, çocuklar eğleniyor. Bende oyuncaklara bindim çocukluğumu andım. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz.”

-Şule Arık: “Ailem ve yeğenimle geldik. Güzel planlanmış. Oyun alanları çok keyifli.”

-Mine Dokur: “Çocukların gezip eğlenebileceği her şey var. Diğer parklardan daha geniş, her şey çok güzel olmuş.”

-Yüksel Bozan: “İkinci kez geldim çok güzel olmuş. Eline sağlık yapanların. Çocuklarla geldik. Burada rahatça eğlenip oynuyorlar.”

-Muhammet Niyazi Bilici: “Çok beğendim burayı güzel aktiviteler var. Bu park diğer parklardan daha güzel ve daha çok oyuncak var. Yeşil alan ve bakımlı bir yer. Teşekkür ederiz.”

-Zeynep Yaman: “Öncelikle bayıldım. Çok büyük ve renkli bir park. Eğlenceli ve çılgınca. Her yeri gezmeye çalışıyoruz, kaydırakları tek tek deneyimliyoruz. Buraya çocukların gelmesini tavsiye ediyorum.”

-Merve Kuşkapan: “Çok geniş ve çocuklara açık. Ücretsiz olması da çok güzel. O kadar büyük ki nereye gideceğimi şaşırıyorum. Bu parkı çok sevdim daha geniş daha büyük. Bütün çocuklara hitap eden bir yer burası.”

text-ad
Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Borcu olanlara müjde: 1,5 milyon kişiye af geliyor, 10 milyonu aşkın kişinin de borcu ertelenecek! Borcu olanlara müjde: 1,5 milyon kişiye af geliyor, 10 milyonu aşkın kişinin de borcu ertelenecek! Özel Sağlık Sigortaları için yeni dönem başlıyor; tepki çeken uygulama kalktı! Özel Sağlık Sigortaları için yeni dönem başlıyor; tepki çeken uygulama kalktı! Telefonundaki bir uygulama yüzünde sadece 2 saatte ise tam 366 bin TL dolandırıldı! Telefonundaki bir uygulama yüzünde sadece 2 saatte ise tam 366 bin TL dolandırıldı! Bu su kuyusundan bir vahşet çıktı! Bir kadın cinayeti daha! Bu su kuyusundan bir vahşet çıktı! Bir kadın cinayeti daha! Avrupa'da 35 yıl sonra ilk kez savaş çanları çalıyor: ''Hayatta Kalma Rehberi'' yayınlandı Avrupa'da 35 yıl sonra ilk kez savaş çanları çalıyor: ''Hayatta Kalma Rehberi'' yayınlandı Survivor Ayşe Yüksel'in başörtülü ve dekolteli peşpeşe pozları tepki çekti Survivor Ayşe Yüksel'in başörtülü ve dekolteli peşpeşe pozları tepki çekti Sular çekildi, Türkiye'nin gerçek Atlantis'i ortaya çıktı Sular çekildi, Türkiye'nin gerçek Atlantis'i ortaya çıktı Otogarda silah sesleri! Uzman çavuş, polis tarafından vuruldu Otogarda silah sesleri! Uzman çavuş, polis tarafından vuruldu Biri uzman çavuş 2 kişiyi öldürüp, 7 kişiyi yaralamıştı! Saldırının detayları ortaya çıktı! Biri uzman çavuş 2 kişiyi öldürüp, 7 kişiyi yaralamıştı! Saldırının detayları ortaya çıktı! Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli yağışlar bu illerimizi fena vuracak! Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli yağışlar bu illerimizi fena vuracak!
Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıyı da, izleyiciyi de yanıltan matematik sorusu Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıyı da, izleyiciyi de yanıltan matematik sorusu Türk şirketine kayıtlı dev kargo uçağı iniş sırasında pistten çıkıp denize uçtu! Türk şirketine kayıtlı dev kargo uçağı iniş sırasında pistten çıkıp denize uçtu! Tam 3 gündür kayıp olarak aranan Aybüke'den güzel haber geldi Tam 3 gündür kayıp olarak aranan Aybüke'den güzel haber geldi İstanbul'un göbeğinde sarıklı cübbeli gövde gösterisi İstanbul'un göbeğinde sarıklı cübbeli gövde gösterisi Ümit Özdağ'ın ''vatandaşlık'' çıkışı gündeme bomba gibi düştü! Ümit Özdağ'ın ''vatandaşlık'' çıkışı gündeme bomba gibi düştü! İslam Memiş'ten altın fiyatları için olay olacak ''soygun'' uyarısı! İslam Memiş'ten altın fiyatları için olay olacak ''soygun'' uyarısı! Cezaevinden çocuğunu görmek için izinli çıkan anne çocuğunun gözü önünde öldürüldü! Cezaevinden çocuğunu görmek için izinli çıkan anne çocuğunun gözü önünde öldürüldü! İmamoğlu'nun zorla getirildiği diploma davasında karar açıklandı İmamoğlu'nun zorla getirildiği diploma davasında karar açıklandı KKTC'li gazeteciden skandal ifadeler: ''Türkiye Büyükelçisi yarın geri çekilmeli'' KKTC'li gazeteciden skandal ifadeler: ''Türkiye Büyükelçisi yarın geri çekilmeli'' Yoğun bakımda uyutulan Fatih Ürek'in son sağlık durumunu menajeri açıkladı Yoğun bakımda uyutulan Fatih Ürek'in son sağlık durumunu menajeri açıkladı