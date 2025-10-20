Ankara'da Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı'nı 1,5 milyon kişi ziyaret etti

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisinde hizmete açılan Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı, Başkentlilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Kent merkezinde doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen vatandaşların buluşma noktası haline gelen parkı, açıldığı günden bu yana 1 buçuk milyon kişi ziyaret etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Atatürk Orman Çiftliği arazisinde hayata geçirdiği 940 bin metrekarelik Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı, açıldığı günden bu yana 1 buçuk milyon ziyaretçiyi ağırladı. 7’den 70’e herkesin ilgi gösterdiği park, sadece Ankaralıların değil çevre illerden gelen ziyaretçilerin de gözdesi oldu.

Toplam 940 bin metrekarelik alanda kurulan parkta; doğal yaşam alanları, farklı yaş gruplarına yönelik oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, kafeler, büfeler, fuaye alanları, piknik alanları, meyve bahçeleri ve geniş etkinlik alanları bulunuyor. 7’den 70’e herkesin ilgi gösterdiği park, sadece Ankaralıların değil çevre illerden gelen ziyaretçilerin de gözdesi oldu.

BAŞKENTLİLERİN YENİ BULUŞMA NOKTASI

Park’ı ziyarete gelen vatandaşlar düşüncelerini şu sözlerle paylaştı:

-Neriman sağır: “Bu parkı çok beğendim. Alanı geniş ve her yer yeşil. İnsanlar nefes alıyor, rahat geziyor, çocuklar eğleniyor. Bende oyuncaklara bindim çocukluğumu andım. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz.”

-Şule Arık: “Ailem ve yeğenimle geldik. Güzel planlanmış. Oyun alanları çok keyifli.”

-Mine Dokur: “Çocukların gezip eğlenebileceği her şey var. Diğer parklardan daha geniş, her şey çok güzel olmuş.”

-Yüksel Bozan: “İkinci kez geldim çok güzel olmuş. Eline sağlık yapanların. Çocuklarla geldik. Burada rahatça eğlenip oynuyorlar.”

-Muhammet Niyazi Bilici: “Çok beğendim burayı güzel aktiviteler var. Bu park diğer parklardan daha güzel ve daha çok oyuncak var. Yeşil alan ve bakımlı bir yer. Teşekkür ederiz.”

-Zeynep Yaman: “Öncelikle bayıldım. Çok büyük ve renkli bir park. Eğlenceli ve çılgınca. Her yeri gezmeye çalışıyoruz, kaydırakları tek tek deneyimliyoruz. Buraya çocukların gelmesini tavsiye ediyorum.”

-Merve Kuşkapan: “Çok geniş ve çocuklara açık. Ücretsiz olması da çok güzel. O kadar büyük ki nereye gideceğimi şaşırıyorum. Bu parkı çok sevdim daha geniş daha büyük. Bütün çocuklara hitap eden bir yer burası.”