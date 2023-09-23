Ankara'da Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri dolu dolu geçti

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, tüm dünyada 16-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen “Avrupa Hareketlilik Haftası’nı çeşitli etkinliklerle kutladı. Bu sene “Şehrini Keşfet Gelecek Enerjini Koru” sloganıyla gerçekleştirilen hafta kapsamında; başkentli öğrenciler raylı sistemleri yakından tanırken vatandaşlar Roma Tiyatrosu, Arkeopark ve Ankara Kalesi’ni gezdi. Başkentlilerin yoga ve zumba yaptığı etkinlikler kapsamında ortaöğretim öğrencilerine yönelik “Bisiklet Sürüş Eği

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, sürdürülebilir kentsel hareketlilik konusunda farkındalık oluşturan ve her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen “Avrupa Hareketlilik Haftası’nı içeriği dolu dolu etkinliklerle kutladı.

MİNİKLER RAYLI SİSTEMLERİ YAKINDAN TANIDILAR

Bahçelievler 7. Cadde’nin trafiğe kapatılmasıyla gerçekleştirilen Otomobilsiz Kent Günü etkinlikleriyle başlayan hafta Ahmet Haşim İlkokulu öğrencilerinin Macunköy Metro İşletme ve Bakım Merkezi’ni ziyaretiyle devam etti.

EGO Hizmet İyileştirme ve Kurumsal Gelişim Daire Başkanı Ayten Gök,” Toplu Taşımayı Keşfet” etkinliği ve öğrencilerin Macunköy Metro İşletme ve Bakım Merkezi ziyaretine ilişkin şunları söyledi:

“Çevreci ve insan odaklı bir toplu ulaşımı benimseyen Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü olarak biz de bu hafta kapsamında belirlenen temaya ilişkin çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Bugünkü programımız ise Ahmet Haşim İlkokulunun öğrencileri ile birlikteyiz. Sevgili öğrencilerimiz bugün bizleri ziyaret ettiler. Toplu taşıma araçlarından metro işletmesinin Ankara'da nasıl işlediğine ilişkin bilgi aldılar. Kontrol merkezimize geldiler, atölyelerimizi ziyaret ettiler.”

ROMA TİYATROSU, ARKEOPARK VE ANKARA KALESİ ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLADI

“Şehrini Keşfet” etkinliğiyle Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı ile EGO Genel Müdürlüğü iş birliğiyle vatandaşlara özel gezi programı düzenlendi. Başkentin tarihi mirası olan Roma Tiyatrosu, Arkeopark ve Ankara Kalesi’ne düzenlenen gezi programına katılan ziyaretçiler, Başkentin tarihini yeniden keşfetme imkânı buldu.

EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, Hizmet İyileştirme ve Kurumsal Gelişim Daire Başkanı Ayten Gök’ün de eşlik ettiği geziye Ankara’nın çeşitli bölgelerinden katılan ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi.

Uzman rehberler eşliğinde alanı ziyaret eden vatandaşlar, gözlemlerini şu sözlerle dile getirdi:

-Mustafa Köksaldı: “Gerçekten güzel bir ortam. Ankaralı olarak çok sevindim. Hamamın, Roma tiyatrosunun ve taşların ortaya çıkarılması gösteriyor ki daha güzel olacak. Ankara’mızın tarihi toprak altında kalmış. Bu güzel bir hizmet.”

-Adil Erdoğan: “Uzun yıllardır bu mekândan haberim vardı ancak buranın gün yüzüne çıkması çok güzel bir hizmet. Aslına uygun şekilde amfi tiyatronun inşa edilmesi tarihin yeniden yaşatılmasına da sebep olacak. Sergilenen taşlar insanlara tarihlerini öğrenme konusunda ilham verecek.”

-Gül Baydar: “Çalışmalar çok güzel bir Ankaralı olarak çok duygulandım ve çok sevindim. Ben burada doğdum büyüdüm burayı Büyükşehir ele almış temizlenmiş yenilenmiş gelip görmek istedim. Bu çalışmalardan dolayı tebrik ediyorum.”

KADIN ÜYELER ZUMBA VE YOGA ETKİNLİĞİNDE BULUŞTU

Kadın Lokallerine kayıtlı yaklaşık 50 kadın üye Dikmen Vadisi Amfi Tiyatroda “Ankara Parklarında Hareketlilik” etkinliği ile Zumba ve Yoga yaparak hem eğlenme hem de kaynaşma fırsatı yakaladı. Etkinliğe katılan üyeler, düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

-Kıymet Yıldız Sarıkaya: “Lokal hocalarımızla düzenli spora geliyoruz. Bugün burada olmaktan mutluluk duyuyorum. Bugün zumba ve yoga yaptık. Eğlenceli zaman geçiriyoruz.”

-Emine Aygaş: “Belediyenin bize sunmuş olduğu çok güzel bir hizmet. Biz ev hanımları için güzel bir olanak.”

-Uğur Yaşıtlı: “Çok mutluyuz. Herkesin bu etkinliklere katılmasını istiyorum. Çok daha keyifli hâle geliyor hayat.”

BAŞKENTLİ ÇOCUKLAR BİSİKLET EĞİTİMİ İÇİN PEDAL ÇEVİRDİ

EGO Genel Müdürlüğü Avrupa Hareketlilik Haftası’nda “Bisiklet Sürüş Eğitimi” etkinliği kapsamında Batıkent Bisiklet Kampüsü’nün kapılarını Başkentli çocuklara açtı. Yenimahalle Şehit Hamza Yıldırım Ortaokulu öğrencilerine, uzman eğitmenler tarafından trafikte güvenli bisiklet sürüş teknikleri ve temel bilgiler eğitimi hem teorik hem de bisiklet parkurunda uygulamalı olarak verildi.

Güvenli, çevreci ve daha temiz bir ulaşımı sağlamak için öğrencilere verilen temel bisiklet kullanma eğitimlerinin, Başkent genelinde yaygınlaştırılacağını belirten EGO Genel Müdürlüğü Batıkent Bisiklet Kampüsü Proje Koordinatörü İsa Coşkun şu bilgileri verdi:

“Avrupa Hareketlilik Haftasının son etkinliğini gerçekleştirdik. Öğrencilerimize güvenli bisiklet sürüş teknikleri eğitimini hem teorik hem de uygulamalı verdik. Projemizi Ankara genelinde yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Toplamda 20 okulda 250 öğrenciye ardından bu sayıyı 500 kişiye çıkararak tüm okullarımızda bu farkındalığı artırmak istiyoruz.”

İlk defa profesyonel bir parkurda bisiklet kullanan öğrenciler, verilen eğitimler için ABB’ye şu sözlerle teşekkür etti:

- Elif Şahan: “Buraya geldiğimiz için çok mutluyuz. Eğlenceli ve faydalı bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Bugün bisikleti daha doğru kullanmayı ve kurallarını daha iyi bir şekilde öğrenmiş bulunmaktayız. Çok teşekkür ederiz.”

- Ege Demir Oğuz: “Bugün buraya geldiğimiz için çok mutluyuz. Bisiklet kullanımı hakkında daha detaylı bilgiye sahip olduk. Buradaki parkurda bisiklet sürmek bana çok keyif verdi. Ankara Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederim.”

-Esma İnci: “Bugün bisikletin sadece bir eğlence aracı olmadığını ayrıca bir taşıt olduğunu öğrendim. Hayatımızı kolaylaştırdığını ve yakıt kullanılmadığı için doğaya zararının olmadığını öğrendik. Aslında bisiklet hakkında her şeyi bildiğimi sanıyordum. Burada öğrendiğim bilgiler beni şaşırttı. “

-Deniz Güleryüz: “Bisikletin insan vücuduna olan faydalarını öğrendim. Aynı zamanda doğaya hiçbir zararının olmadığını, nasıl kullanılması gerektiğini öğrendim. Bisiklete binerken yaptığım birkaç hatanın olduğunu ve doğrusunu öğrendim.”