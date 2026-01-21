  1. Anasayfa
Ankara'da ayda 6 bin hurda sayaç yenilenerek kullanıma sunuluyor

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, kaynakların verimli kullanılması ve kamu tasarrufunun artırılması amacıyla önemli bir uygulamayı hayata geçirdi.

ASKİ Genel Müdürlüğü, eski ve hurdaya ayrılan mekanik su sayaçlarını Sayaç Atölyesi’nde yenileyerek yeniden kullanıma kazandırıyor. Çalışma kapsamında ayda yaklaşık 6 bin sayaç, bakım ve onarım süreçlerinden geçirilerek abonelerin hizmetine sunuluyor. Uygulama sayesinde hem kamu kaynakları verimli kullanılıyor hem de maliyetler azalıyor.

Kullanım dışı kalan, eski ve hurda vaziyetteki mekanik su sayaçları, ASKİ bünyesinde bulunan Sayaç Atölyesi’nde yenilenerek tekrar abonelerin kullanımına sunuluyor.

 Abone işleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında, sayaçlar önce arıza tespit sürecinden geçiriliyor daha sonra tamir, bakım ve onarım işlemleri gerçekleştiriliyor. Yenilenen sayaçlar, ASKİ Genel Müdürlüğü test merkezinde yapılan kontrollerin ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Sanayi Müdürlüğü’nün de onayıyla kullanıma hazır hale getiriliyor. Uygulamayla hem kamu kaynaklarının verimli kullanılması hem de maliyetlerin azaltılması hedefleniyor.

6 BİNE YAKIN SAYAÇ ÖZ KAYNAKLARLA TAMİR EDİLİYOR

Çalışmalara ilişkin bilgi veren ASKİ Genel Müdürlüğü Sayaç Sökme, Takma, Bakım ve Onarım Şube Müdürü Feride Duygu Bahadır, süreci şu sözlerle anlattı:

“Bu projedeki hedefimiz, hurdaya ayrılan hız esaslı mekanik sayaçlarımızın kendi öz kaynaklarımızla tamirini yaparak tekrar kullanımını sağlamak. Ayda yaklaşık 6 bine yakın mekanik sayacın tamirini burada yapıyoruz, kendi ustalarımızla yapıyoruz bu tamiri. Tamiri yaptıktan sonra sayaçlarımızı tabii ki direkt kullanmıyoruz, kendi kalibrasyon merkezimizde, test merkezimizde bu sayaçların testini yapıyoruz. Sayaçlarımız doğru çalıştığı durumlarda, İl Sanayi Müdürlüğü’nden bir uzmanımız geliyor, onlarla beraber tekrar test yapıyoruz ve artık son onay veriliyor, son onay verildikten sonra sayaçlar sökme takma ustalarımız tarafından yerlerine takılıyor.”

