Ankara'da Başkent Marketlerin sayısı her geçen gün artıyor

Göreve geldiği günden itibaren kırsal kalkınmayı destekleyen projelerle dikkat çeken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, vatandaşlar kadar yerli üreticilerin de ekonomisine katkı sağlamayı sürdürüyor.

Halk Ekmek Fabrikası bünyesinde hizmet veren “Başkent Market”lerin sayısı vatandaşlardan gelen yoğun ilgi ve talep üzerine her geçen gün artıyor. Halk Ekmek Fabrikası, 4. Başkent Market Şubesi’ni Başkentlilerin uğrak noktası olan Kızılay’da açtı.

KADIN KOOPERATİFLERİ VE YERLİ BİRLİKLERE 13 MİLYON TL’YE YAKIN EKONOMİK KATKI

İlki Etimesgut, ikincisi Mamak Şafaktepe, üçüncüsü ise GİMAT’ta açılan Başkent Market’in 4. Şubesi Kızılay Ziya Gökalp Caddesi No:11 (Eski SSK İşhanı) adresinde hizmete girdi.

Başkent Market şubelerinde 5’i kadınlar tarafından kurulan 10 kooperatif ve 3 üretici birliğince üretilen 682 ürün uygun fiyatla Başkentlilerle buluşuyor. Kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla 29 Nisan 2020 tarihinden itibaren bugüne kadar 10 çiftçi kooperatifi ve 3 üretici birliğinden satın alınan ürünlerle 13 milyon TL’ye yakın katkı sağlandı.

SIRADA ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VAR

Kızılay şubesinin açılışını pandemi nedeniyle sınırlı sayıda davetlinin katılımıyla yaptıklarını belirten Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürü Dr. Hüseyin Velioğlu, Başkent Market’lerin sayısını daha da artıracaklarını ve Kızılay’dan sonra ilk sırada ASKİ Genel Müdürlüğü olduğunu açıkladı. Yerli kooperatif ve üreticilerin ürünlerini hijyenik koşullarda ve aracısız şekilde vatandaşlara ulaştırdıklarının altını çizen Velioğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bizim hedefimiz Başkentli yerel üreticiler ile tüketiciler arasında kısa tedarik zincirini kurmak ve aracıları ortadan kaldırmak. Üretici kooperatifleri ve birliklerinden Halk Ekmek garantisiyle satın aldığımız ve düzenli olarak analizlerini yaptırdığımız yöresel ürünleri Ankaralılar ile uygun fiyatla buluşturuyoruz. Raflarımızda Ankara’nın dış ilçelerinde kurulan çiftçi kooperatifleri ve üretici birliklerine ait temel gıda maddeleri, et, süt ürünleri ile sebze ve meyve gibi yüzlerce ürün mevcut. Başkent Market ile gerek Ankaralı üreticileri ekonomik yönden desteklerken gerekse halkımızın yüzünü güldürüyoruz.”

BAŞKENTLİLERDEN KIZILAY ŞUBESİNE İLK GÜNDEN YOĞUN İLGİ

Başkent’in merkez noktası Kızılay’da açılan Başkent Market’e vatandaşlar ilk günden yoğun ilgi gösterdi.

Yerli üreticileri ekonomik yönden destekleyen ve uygun fiyatlarla güvenilir, sağlıklı ve yöresel ürünler sunan Başkent Market’e gelerek alışveriş yapan Can Polat adlı vatandaş, “İlk kez Başkent Market ile tanıştım, harika olmuş. Hepsi birbirinden doğal ürünler ve fiyatları uygun. Kızılay’ın merkezinde böylesine halka hizmet yapılması bizleri mutlu ediyor. Mansur başkan çok güzel çalışıyor. Önceliği her zaman halk ve halkı düşünüyor. Halkın uygun fiyatlı kaliteli gıda yemesi için çalışıyor. Çevremden bizzat gördüm faturalarını ödeyemeyenlerin faturalarını ödedi gıda desteğinde bulundu. Bunlar çok güzel hizmetler. Keşke her belediye her hükümet yapsa. Ben bir vatandaş olarak söylüyorum belediyecilikte siyaset gözetilmez. Allah Mansur başkanın yolunu açık etsin yardımcısı olsun” derken, Rahim Mutlu adlı bir başka vatandaş da, “Hijyenik, doğal ürünlerin yer aldığı bir ortam keyifle alışveriş yapıyoruz. Bundan dolayı Mansur başkana teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi çok güzel çalışıyor. Böyle bir hizmeti halka sağladıkları için bir vatandaş olarak büyük memnuniyet duyuyorum” sözleriyle düşüncelerini paylaştı.

Başkan Yavaş’ın “en önemli projelerimden biri” olarak nitelendirdiği Başkent Market’lerin sayısı dörde yükselirken, Koru Metro çıkışında hizmete açılan ilk ‘Başkent Büfe’ ile birlikte Ankara’da Halk Ekmek ürünleri ile yerli üreticilerin ürünlerinin satıldığı 7 satış mağazası da Ankaralıları sağlıklı ve doğal gıda ürünleri ile buluşturuyor. Halk Ekmek Fabrikası ayrıca 410 Halk Ekmek Büfesi ve 1 Glutensiz Büfe ile de vatandaşların günlük ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor.

Başkent Market şube ve büfelerinin iletişim bilgileri;

*Etimesgut İstasyon Mahallesi, Ulubatlı Hasan Cad. No: 100

*Mamak Şafaktepe Mahallesi, Mamak Caddesi No: 59/B

*Anadolu Bulvarı No: 13 GİMAT Halk Ekmek Fabrika Satış Mağazası yanı

*Koru Mahallesi Bangabandhu Bulvarı No: 12/1 Çayyolu-Koru Metro çıkışı (Başkent Büfe)