Ankara'da Başkentli minikler yaz tatilinde futbolla buluştu

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, Başkentli çocukların yaz tatilini hem verimli hem de eğlenceli geçirmeleri için ücretsiz futbol yaz kursu düzenledi. Üç farklı merkezde gerçekleştirilen kursa toplamda 100 çocuk katıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz futbol yaz kursu, Başkent’in üç farklı noktasında 100 çocuğu sporla buluşturdu. UEFA sertifikalı antrenörler eşliğinde gerçekleşen eğitimlerde 2013-2018 yılları arasında doğan çocuklar hem temel futbol tekniklerini öğrendi hem de yeni arkadaşlıklar kurdu.

2013-2018 yılları arasında doğan çocuklara yönelik düzenlenen kurs, UEFA sertifikalı ve alanında uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirildi.

Çocuklar, yaş gruplarına göre takımlara ayrılarak profesyonel düzeyde eğitim aldı. Böylece çocuklar hem futbolun temel tekniklerini öğrenme fırsatı buldu hem de takım çalışması bilincini geliştirdi.

ÜÇ AYRI MERKEZDE FUTBOL KURSU

ABB’nin ücretsiz futbol kursu; Eryaman Spor Köyü, Sincan ve Pursaklar Tebessüm Halı Sahalarında olmak üzere üç ayrı tesiste gerçekleştirilirken, Başkent’te farklı ilçelerde yaşayan çocukların da kurslara ulaşabilmesi sağlandı.

KURSLAR KIŞ SEZONUNDA DA DEVAM EDECEK

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Spor Eğitmeni Baki Çiftçi, kurs sayesinde genç yeteneklerin fiziksel gelişimlerinin yanı sıra disiplin, takım çalışması ve sosyal becerilerini artırdıklarını belirterek, “Yaz kurslarını tamamlayıp bitirdikten sonra kış dönemi kurslarını da açmayı planlıyoruz. Bu kurslarımıza 100 sporcu katıldı. Burada kurslarda seçtiğimiz yetenekli sporcularımızı belirlediğimiz ya da çocukların gitmek istedikleri spor kulüplerine yönlendirerek Türk sporuna kazandırmak istiyoruz” dedi.   

Eğitim sürecinde çocuklar, yeni arkadaşlıklar kurarak sosyal çevrelerini genişletirken, takım olma bilinci ve fair play anlayışını da öğrendi.

Ücretsiz futbol kursuna katılan çocuklar ise sahada olmanın mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi:

- Çağan Ertürk: “Antrenmanlarla futbol yeteneklerimi geliştirdim. Burada yeni arkadaşlarım oldu. Çok güzel ve zevkliydi. Daha da başarılı olup profesyonel futbolcu olmak istiyorum.” 

- Kerem Başat: “Bu kursa katıldığım için çok mutluyum. Burada yeteneklerimi keşfettim. Yeni şeyler öğrendim. Hocamızla çok eğlendik. Yeni bir sürü arkadaşım oldu. Bundan sonra başka bir kulüpte altyapıya çıkıp futbolcu olmak istiyorum.”

Veliler de uygulamadan memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Kursa çocuğunu getiren Yusuf Başat, “Burada bir futbol eğitiminin verildiği duyduk ve başvuruda bulunduk. Yaklaşık iki ay bir eğitim sürecinin olduğunu söylediler. Gayet memnun kaldık. Çocuğum yazı verimli bir şekilde geçirerek spor yaptı. Kendisi de bu sporda ilerlemeyi düşünüyordu. Burada hem yeni arkadaşlar edindi hem de futbol anlamında kendisine çok ciddi katkılar sağladı” diye konuştu.

