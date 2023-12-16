Ankara'da BELMEK kursiyerlerinin el emeği ürünleri yeni yıl hediyesi oldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarına (BELMEK) katılan ve el becerilerini geliştiren kursiyerlerin ürettiği el emeği ürünler, yeni yılda sevdiklerine hediye almak isteyenler için farklı alternatifler sunuyor. Başkent Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi aracılığıyla tasarım ürünler, Gökkuşağı Kamu Pazarı ile Zafer Çarşısı içerisinde bulunan satış mağazasından veya ‘www.baskentkadingirisimi.com’ adresi üzerinden satın alınabiliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentte meslek edindirme programları ile kadın istihdamına katkı sağlamayı sürdürüyor.

Meslek Edindirme Kurslarında (BELMEK) kursiyerler tarafından üretilen el emeği tasarım ürünleri yeni yılda da sevdiklerine hediye almak isteyenler için farklı alternatifler sunuyor. Değişik kategorilerde birçok ürünün yer aldığı koleksiyonlar, Başkent Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi aracılığıyla Gökkuşağı Kamu Pazarı ile Zafer Çarşısı içerisinde bulunan satış mağazalarından ve online olarak ‘ www.baskentkadingirisimi.com ‘adresinde satışa sunuluyor.

YENİ YILIN ANLAMLI HEDİYELERİ BAŞKENTLİ KADINLARIN ELİNDEN ÇIKIYOR

Yılbaşı yaklaşırken, sevdiklerine sıra dışı ve anlamlı hediyeler seçmek isteyenler el yapımı takılar, ev dekorasyon ürünleri, yağlı boya tabloları ve daha birçok farklı kategoride benzersiz ürünleri satış mağazalarından ve online olarak temin edebiliyor. Özel tasarımlar ve hediyelikleri satın alanlar, Başkentli kadınların ekonomisine ve istihdamına da katkı sağlamış oluyor.

Mesleki eğitim veren BELMEK’ te kadınların hem meslek edindiğini hem de ürettikleri ürünlerin pazarlanması ve satılmasına imkân sağlandıklarını söyleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Meslek Edindirme Şube Müdürü Haluk Erdemir, “ Gökkuşağı Kamu Pazarı ve Zafer Çarşısı içerisinde 2 adet satış mağazamız bulunmaktadır. Buralardaki ürünlerin tamamı, BELMEK’te eğitim gören kadınlarımızın el emeği, göz nuru ürünlerinden oluşmaktadır. Aynı zamanda kadın sığınma evlerinde kalan kadınların ürettiği ürünlerinde satılmasına imkân sağlıyoruz. Bütün bu satışların yapılabilmesi için Belediyemizin destekleriyle bir kadın kooperatifi kuruldu. Başkent Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üzerinden satışlar yapılmaktadır. BELMEK’te öğrenim gören bütün kadınların sadece eğitim alan değil, öğrendikleri mesleklerle de bunlarla aile ekonomilerine bir katkı sağlayabilmeleri için kuruldu. Bizim kültürümüzde hediyeleşmek çok önemli bir yer tutmaktadır. Kadın emeğinin ön plana çıktığı bütün bu eserleri satış noktamızda ve online olarak takdime sunduk” diye konuştu.

İŞTE KADIN EMEĞİ ÜRÜNLERİN SATIŞ SERÜVENİ

Yeteneklerini geliştiren ve ürettikleri ürünleri satarak kendi becerilerini sergileme fırsatı da bulan kadınların ürünleri Başkent Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi aracılığıyla satılıyor. Kooperatif her ayın ilk çarşamba gününü ürün toplama günü olarak belirlemiş olup, ürününün satılmasını isteyen kursiyer ürün toplama komisyonuna ürününü teslim ediyor, kayıt ve barkodlama işleminden sonra satış mağazalarında sergilenen ürün satıldıktan sonra kursiyerin hesabına parası aktarılmış oluyor.