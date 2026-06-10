Ankara'da Beygir Gücü sergisine Başkentlilerden yoğun ilgi

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Rahmi M. Koç Müzesi iş birliğiyle Esat Hâl Galeri’de sanatseverlerle buluşan “Beygir Gücü” sergisine Başkentliler yoğun ilgi gösteriyor. Sergi; 31 Aralık 2026 tarihine kadar Esat Hâl Galeri’de ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ve Rahmi M. Koç Müzesi iş birliğiyle açılan "Beygir Gücü” sergisi, zengin koleksiyondan oluşan özel bir seçki ile Ankaralı sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor.

Başkentlilerin yoğun ilgi gösterdiği sergi; 31 Aralık 2026 tarihine kadar Esat Hâl Galeri’de ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

YÜZ YILI AŞKIN ONLARCA ESER ZİYARETÇİLERLE BULUŞUYOR

Açıldığı ilk günden Başkentlilerin ilgi odağı olan sergi; atın sanattaki zengin yansımalarını, ulaşım tarihindeki yerini ve otomobil kültürüyle kurduğu bağı bir araya getirerek ziyaretçileri, sanat ile mühendislik arasında keyifli ve düşündürücü bir yolculuğa çıkarıyor.

Metal, ahşap, seramik ve porselen malzemelerden üretilen yüz yılı aşkın onlarca eserin ana eksenini, farklı dönem ve coğrafyalardan at figürlü eser ve objeler oluştururken; bu anlatıya atlı ulaşım kültürünü temsil eden örnekler ile otomobil endüstrisinin gelişimine işaret eden seçili araçlar eşlik ediyor.

BİRBİRİNDEN AYRILMAZ İKİ DİSİPLİN: MÜHENDİSLİK VE SANAT

Kültür-sanat etkinliklerinde farklı disiplinleri bir araya getirmeyi önemsediklerini belirten ABB Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ayça Yusufoğlu Köroğlu, “Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak Esat Hâl Galeri’de bu kez çok anlamlı bir iş birliği sergisindeyiz. “Beygir Gücü”, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Koç Müzesi ile iş birliği hâlinde yaptığımız kıymetli bir sergi. Kültür-sanat etkinliklerimizde farklı disiplinleri bir araya getirmeyi çok önemsiyoruz. Bu sergi o anlamda da çok kıymetli çünkü buraya gelip gezdiğinizde mühendislik ve sanatın aslında birbirinden ayrılmaz, çok önemli iki disiplin olduğunu deneyimlemiş olacaksınız. Beygir Gücü sergisini yılsonuna kadar ücretsiz bir şekilde sanatseverlere sunuyoruz. Yolu Ankara’dan geçen ve Ankaralı herkesi sergimize gelip deneyimlemeye davet ediyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak da kültürel belediyecilik çalışmalarımızı sağlam adımlarla yukarıya taşımaya devam edeceğiz” dedi.

BAŞKENTLİLERDEN BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR

Esat Hâl Galeri’de açılan sergiyi ziyarete gelen sanatseverler, sergiyle ilgili beğenilerini şu sözlerle dile getirdi:

-Nesrin Azizağaoğlu: “Bu kadar güzel şeyi bir arada görmek mümkün olmayacaktı. Şahane bir şey yaptı Mansur Başkan. Esat Hâl başlı başına bir kompleks. Çok memnunuz çok keyif alıyoruz buradan. Ücretsiz olunca iki üç defa gelmek lazım. Metal el yapımı at kafası bugünkü imkânlarla bu kadar gerçekçi yapılamaz ona bayıldım. El yapımı olan her şeyi çok seviyorum. Her biri ayrı ayrı değerli eserler.”

-Hatun Volkan: “Sergiyi çok güzel buldum. Bizim çevremizde olması çok güzel olmuş. Tüm eserler birbirinden harika. Ücretsiz olması da ilgi çekici.”

-Banu Akın: “İlk kez burada sergiye geliyorum. Materyallerin farklılıkları ve çeşitliliğin fazla olması ilgimi çekti. Seramik ve üzerinde desenler ilgimi çekiyor ama ahşap eserlerin de bu kadar güzel olabileceğini hiç düşünmezdim. Serginin ücretsiz olması özellikle birçok kişinin ulaşabilmesi için önemli. Sanatçı çocukların buradan ilham alabileceğini düşünüyorum.”

-Çiğdem Abdullah: “Tüm eserler birbirinden kıymetli. Gerçekten çok emek verilmiş, ellerine sağlık.”