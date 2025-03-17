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Ankara'da binlerce kişi sağlık için koştu

Ankara'da binlerce kişi sağlık için koştu
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Türkiye Acil Tıp Derneği (TATD) tarafından düzenlenen 3. Geleneksel 14 Mart Tıp Bayramı Koşusu, Ankara Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Atatürk Çocukları Parkı’nda gerçekleşti. Türkiye’nin dört bir yanından gelen doktor, sağlık çalışanı ve sporsever olmak üzere 2 bin kişi, sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekmek için koştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), ‘sağlıklı bir gelecek’ için spora ve sporcuya desteklerini sürdürüyor. TATD tarafından 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Tıp Bayramı Koşusu’nun 3’üncüsü Ankara’da gerçekleşti. ABB’nin katkılarıyla Atatürk Çocukları Parkı’nda düzenlenen etkinliğe Türkiye’nin dört bir yanından gelen doktor, sağlık çalışanı ve sporseverlerden oluşan toplam 2 bin kişi katıldı.

5K-10K parkurlarında gerçekleşen yarışta, sporun sağlık üzerindeki etkisi vurgulanırken, sağlık çalışanlarının birlik ve dayanışması da ön plana çıktı. Yarış sonrası dereceye giren sporcular ödüllendirilirken, günün anısına tüm katılımcılara madalya takdim edildi.

YİĞİT: SPORA VE SPORCUYA HİZMETLERİMİZ DEVAM EDECEK

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Spor Hizmetleri Şube Müdürü Sercan Yiğit, belediye olarak spora ve sporcuya destek vermeye devam edeceklerini vurgulayarak, “Sağlık ve sporun buluştuğu bu özel etkinliğe katılım sağlayan herkese teşekkür ederiz” dedi.

TATD Başkanı Doç. Dr. Bülent Erbil ise etkinliğin sağlık çalışanları için taşıdığı öneme vurgu yaparak, “Bugün bizim için çok önemli. Sağlıklı yaşamın vurgusunu bir daha yapmak istiyoruz. Hayat kurtaran, fedakârca çalışan tüm sağlık çalışanlarımızın önemini anlatmak istiyoruz. Etkinliğin üçüncüsünü düzenlerken Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi bizlere çok destek oldu. Çok teşekkür ediyoruz onlara” ifadelerini kullandı.

Koşuya katılan doktorlardan Tuğba Kolomuç Gayretli, Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı adına koşarak çocukların eğitimi için farkındalık oluşturmayı hedeflediğini belirtirken, Mustafa Taki Parlak ise, “Tıpçılara destek olmak için bugün bu koşuya katıldık. Güzel bir koşu oldu” dedi. Hubert Michon ise duygularını, “Bugün koştum, birinci oldum. Koşmayı seviyorum, Türkiye’yi çok çok seviyorum” sözleriyle paylaştı.

Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
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