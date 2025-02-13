Ankara'da binlerce öğrenciye ''su tasarrufu'' bilinci aşılandı

İçme suyu ve altyapı yatırımlarının yanı sıra sosyal sorumluluk projelerini de önemseyen Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, özellikle imkânları kısıtlı olan köy okullarını ziyaret ederek, öğrencilerde su tasarrufu konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

Türkiye’de örnek sosyal sorumluluk kampanyalarını hayata geçiren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın yönetimindeki ASKİ Genel Müdürlüğü de sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı önemsiyor. ASKİ, 2021 yılında “Su Kaynakları Yönetimi ve İklim Değişikliği Farkındalık Projesi”ni, 2024 yılında ise “Bir Kutu Mutluluk Projesi”ni devreye soktu. Bir senedir birlikte yürütülen 2 proje kapsamında Başkentteki okulları ziyaret eden ASKİ uzmanları, su tasarrufu konusunda farkındalık oluşturmak için öğrencilere animasyon destekli sunum yapıyor. Ayrıca ASKİ çalışanı gönüllülerin bağışları ile toplanan kırtasiye araç gereçleri, kitap ve oyuncaklar da, özellikle kırsal bölgelerdeki imkânları kısıtlı ilkokul ve ortaokul öğrencileri ile buluşuyor.

YENİ YILDA İLK ZİYARET KIZILCAHAMAM ÇELTİKÇİ ORTAOKULU

ASKİ uzmanlarının, “Bir Kutu Mutluluk Projesi” kapsamında Mart 2024’te ziyaret ettiği ilk okul; çevre köylerdeki öğrencilerin de taşındığı ortak eğitim alanı olduğu için Ayaş ilçesi Çanıllı Köyü İlköğretim Okulu olmuştu. 2025 yılının ilk ziyareti ise Kızılcahamam Çeltikçi Ortaokulu’na yapıldı. Ziyarette öğrencilere, içinde kitapların da bulunduğu hediye kutular verildi. Ayrıca çocuklarla “iklim değişikliği ve küresel ısınma sorunu ile suyun bilinçli tüketimi” konusunda bilgiler paylaşıldı.

“ÇOCUKLARIN GÖZLERİNDEKİ SEVİNCİ GÖRMEK HER ŞEYE BEDEL”

ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Ercan, bir senedir birlikte ilerleyen 2 proje kapsamında şu ana kadar Ankara’nın farklı semtlerindeki 11 okulun ziyaret edildiğini ve 3 bin 300’ün üzerindeki öğrenciye ulaşıldığını bildirdi. Ercan, “Çocuklardan çok güzel tepkiler alıyoruz. Ekibimizin hazırladığı; öğretici bilgilerin yer aldığı animasyon sunumu ilgiyle izliyorlar. ASKİ personelimizin katkılarıyla karınca kararınca hazırladığımız hediye kutularına da ilgi gösteriyorlar. Açıkçası çocukların gözlerindeki sevinci görmek her şeye bedel” dedi.

Ercan, şöyle konuştu:

“Hedefimiz çocukların, eğitim hayatlarında gerekli olan kırtasiye malzemelerine erişimini sağlayarak onlara destek olmak. Üstelik bu çocuklar, geleceğin büyükleri olacakları için temel ihtiyaçları el verdiğince karşılarken bir yandan da su tüketimi konusunda onları bilgilendiriyoruz. İklim değişikliği ve artan su kıtlığı problemine dikkat çekiyoruz.

Eğitici sunumlarla çocuklara suyun değerini anlatıyor ve su kullanımı için basit ve etkili yöntemler aktarıyoruz. Zaman dâhilinde Ankara’nın kırsal bölgelerindeki tüm okullara ulaşmayı hedefliyoruz.”