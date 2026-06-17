Ankara'da Bir Yudum Muhabbet seyirciyle buluştu

Ankara Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın sahnelediği “Bir Yudum Muhabbet”, Gençlik Parkı’nda tiyatroseverlerle buluştu. Geleneksel Türk tiyatrosunu sahneye taşıyan oyun, köy kahvesi atmosferi ve interaktif yapısıyla büyük beğeni topladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Şehir Tiyatroları tarafından sahnelenen “Bir Yudum Muhabbet” adlı oyun, Gençlik Parkı Kültür Merkezi Kavuklu Hamdi Açık Hava Sahnesi’nde tiyatroseverlerle buluştu.

Geleneksel Türk tiyatrosunun karakterlerini ve doğaçlama geleneğini günümüze taşıyan oyun Başkentli sanatseverlerden tam not aldı.

KÖY KAHVESİ SAHNEYE TAŞINDI

Ortaoyununun sevilen karakterleriyle köy kahvesi atmosferinin yansıtıldığı oyunda mahalle kültürü, dostluk ve geçmişin samimi sohbetleri anlatıldı.

“Bir Yudum Muhabbet”, 18-19 Haziran 2026 tarihlerinde Gençlik Parkı Kültür Merkezi’nde yeniden seyirciyle buluşacak.

“BAŞKENTLİLERİ GELENEKSEL TÜRK TİYATROSUYLA TANIŞTIRIYORUZ”

Tiyatronun sanat yönetmeni ve oyuncularından Şevket Çetin, geleneksel Türk tiyatrosunun yaşatılması amacıyla çalışmalar yürüttüklerini belirterek, “Geleneksel Türk tiyatrosunu yaşatmak amacıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları olarak Geleneksel Türk Tiyatrosu Birimi kurduk. Bu kültürü yeni nesillere aktarmak için kurslar veriyoruz, oyunlarımızla da insanları geleneksel Türk tiyatrosuyla tekrar tanıştırıyoruz” dedi.

Oyunun en dikkat çeken yönlerinden birinin seyirciyle kurduğu etkileşim olduğunu ifade eden Çetin, “Orta oyun geleneğinde çok güzel bir nokta var; tulûat geleneği… Bu gelenekte seyirciyle birlikte oynuyoruz. Bazı rolleri de seyirciye oynatıyoruz. Hem seyirci eğleniyor hem de biz eğleniyoruz” diye konuştu.

İZLEYİCİLERDEN TAM NOT

Ankara Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından sahnelenen “Bir Yudum Muhabbet”, izleyicilerden tam not aldı. Oyunu izleyen tiyatroseverler, oyunla ilgili düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

-Kübra Ulusoy Çetinkaya: “Tam köy kahvesi havası vermişler çok hoş. Gerçekten çok büyük bir emek var. Pişekar ile Kavuklu geleneğini de yaşatmaları çok önemli.”

-Gülay Uğurlu: “Ambiyansla beni kendinize doğru çektiniz ve kendimi burada buldum. Açık hava çok güzel zaten başlı başına. Sizlerin de enerjisi çok güzel.”

-İpek Necmiye Çakır: “Hem kültürümüzü tanıtan, unutturmayan hem de gündelik yaşamı kahkahayla buluşturmayı kendine resmen ilke edinmiş bir grup olduğunu gördüm. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne, Sayın Mansur Yavaş'a ve tüm emeği geçenlere de teşekkür ederiz.”