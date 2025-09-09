  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Ankara'da bir yürüyen merdiven sabotajı daha

Ankara'da bir yürüyen merdiven sabotajı daha

Ankara'da bir yürüyen merdiven sabotajı daha
Güncelleme:

ABB, metro hatları ile alt ve üst geçitlerde hizmet veren yürüyen merdiven, asansör ve engelli platformlarına yönelik arıza ihbarları tek tek değerlendirerek, kasıtlı ve gereksiz yere acil durdurma butonlarına basanlar ve kamu malına zarar verenler hakkında yasal işlem başlatacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), metro hatları ile alt ve üst geçitlerde kullanılan yürüyen merdiven, asansör ve engelli platformlarına yönelik gelen arıza ihbarlarını büyük bir titizlikle inceliyor. 

Son olarak İvedik Metrosu alt geçidinde bulunan güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, araştırmaların sonucunda bir vatandaşın kasıtlı olarak acil durdurma butonuna bastığını tespit etti. ABB, tespit edilen vatandaş hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacak.   

KENT GENELİNDE YOĞUN DENETİM VE İNCELEME

Kent genelinde yürüyen merdiven, asansör ve engelli platformlarının düzenli bakım ve onarımını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, aynı zamanda da gelen arıza ihbarlarını incelemeye devam ediyor.

Araştırma sonuçları ise ihbarların büyük bir kısmının acil durdurma butonlarının kasıtlı ve gereksiz şekilde kullanılmasından kaynaklandığını ortaya koydu. Bu tür müdahalelerin ünitelerin arızalanmasına ve devreye alınma süreçlerinin uzamasına neden olduğu açıklandı. Yürüyen merdivenlerin ve asansörlerin kasıtlı olarak durdurulması hem kamu malına zarar veriyor hem de günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

text-ad
Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Havalimanında bikiniyle dolaşan Derin Talu yine olay yarattı Havalimanında bikiniyle dolaşan Derin Talu yine olay yarattı Asgari ücretliler ve esnafla yapılan seçim anketinin sonuçları açıklandı Asgari ücretliler ve esnafla yapılan seçim anketinin sonuçları açıklandı CHP'li Mahmut Tanal, polis müdahalesinde yaralanarak hastaneye kaldırıldı CHP'li Mahmut Tanal, polis müdahalesinde yaralanarak hastaneye kaldırıldı Survivor Yunus Emre'den Manifest kızları hakkında skandal ifadeler Survivor Yunus Emre'den Manifest kızları hakkında skandal ifadeler Serdar Ortaç'ın Karabiberim klibiyle meşhur olmuştu... İlknur Soydaş'ın son hali gündem oldu Serdar Ortaç'ın Karabiberim klibiyle meşhur olmuştu... İlknur Soydaş'ın son hali gündem oldu Sağanak yağışlar yok olmaya başlayan göleti yeniden canlandırdı Sağanak yağışlar yok olmaya başlayan göleti yeniden canlandırdı Altındaki yükseliş devam edecek mi? İslam Memiş'ten kritik 10 gün uyarısı Altındaki yükseliş devam edecek mi? İslam Memiş'ten kritik 10 gün uyarısı Ekranların güzel ismi boşandığı gibi sessiz sedasız evlendi... Ekranların güzel ismi boşandığı gibi sessiz sedasız evlendi... Romantik aşık hamile eşine yaptığı sürpriz yüzünden işinden oldu! Romantik aşık hamile eşine yaptığı sürpriz yüzünden işinden oldu! Yurt dışına çıkış harcında akılalmaz zam: Artık 1.000 TL! Yurt dışına çıkış harcında akılalmaz zam: Artık 1.000 TL!
İçi başka, dışı başka, yeri bambaşka... Türkiye'nin zirvesindeki evi görenler gözlerine inanamıyor İçi başka, dışı başka, yeri bambaşka... Türkiye'nin zirvesindeki evi görenler gözlerine inanamıyor Yağmur Atacan yoga şov yapan eşi Pınar Altuğ'a çirkin taciz sonrası sessizliğini bozdu Yağmur Atacan yoga şov yapan eşi Pınar Altuğ'a çirkin taciz sonrası sessizliğini bozdu Özel CHP'nin bir sonraki hamlesini açıkladı: ''Hayatı durma noktasına getirecek eylemler yaparız'' Özel CHP'nin bir sonraki hamlesini açıkladı: ''Hayatı durma noktasına getirecek eylemler yaparız'' Aleyna Tilki'den taciz itirafı: ''Çocuk yaşta korunamadım!'' Aleyna Tilki'den taciz itirafı: ''Çocuk yaşta korunamadım!'' Gelir vergisinde kritik değişiklik: Bu 7 meslek için vergi sistemi değişti! Gelir vergisinde kritik değişiklik: Bu 7 meslek için vergi sistemi değişti! Galatasaray'da Victor Osimhen depremi! Sakatlığı açıklandı Galatasaray'da Victor Osimhen depremi! Sakatlığı açıklandı Mal varlığı sorulan Gürsel Tekin'den çok konuşulacak sözler Mal varlığı sorulan Gürsel Tekin'den çok konuşulacak sözler CHP adım adım Gürsel Tekin'in peşinde CHP adım adım Gürsel Tekin'in peşinde Fenerbahçe'den kovulan Jose Mourinho sahalara geri dönüyor! Fenerbahçe'den kovulan Jose Mourinho sahalara geri dönüyor! Filenin Sultanları'ndan Dünya ikinciliğini solda sıfır bırakan zafer! Filenin Sultanları'ndan Dünya ikinciliğini solda sıfır bırakan zafer!