Ankara'da bir yürüyen merdiven sabotajı daha

ABB, metro hatları ile alt ve üst geçitlerde hizmet veren yürüyen merdiven, asansör ve engelli platformlarına yönelik arıza ihbarları tek tek değerlendirerek, kasıtlı ve gereksiz yere acil durdurma butonlarına basanlar ve kamu malına zarar verenler hakkında yasal işlem başlatacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), metro hatları ile alt ve üst geçitlerde kullanılan yürüyen merdiven, asansör ve engelli platformlarına yönelik gelen arıza ihbarlarını büyük bir titizlikle inceliyor.

Son olarak İvedik Metrosu alt geçidinde bulunan güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, araştırmaların sonucunda bir vatandaşın kasıtlı olarak acil durdurma butonuna bastığını tespit etti. ABB, tespit edilen vatandaş hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacak.

KENT GENELİNDE YOĞUN DENETİM VE İNCELEME

Kent genelinde yürüyen merdiven, asansör ve engelli platformlarının düzenli bakım ve onarımını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, aynı zamanda da gelen arıza ihbarlarını incelemeye devam ediyor.

Araştırma sonuçları ise ihbarların büyük bir kısmının acil durdurma butonlarının kasıtlı ve gereksiz şekilde kullanılmasından kaynaklandığını ortaya koydu. Bu tür müdahalelerin ünitelerin arızalanmasına ve devreye alınma süreçlerinin uzamasına neden olduğu açıklandı. Yürüyen merdivenlerin ve asansörlerin kasıtlı olarak durdurulması hem kamu malına zarar veriyor hem de günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.