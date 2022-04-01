Ankara'da Bodrum rüzgarı esti

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 14. ETHOS Ankara Uluslararası Tiyatro Festivali’ne katıldı.

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu, “Kocasını Pişiren Kadın” adlı oyunu ile 14. ETHOS Ankara Uluslararası Tiyatro Festivali’ne katıldı. Kültür, Sanat ve Göç Etkinlikleri Merkezi Derneği'nin Çankaya Belediyesi ile ortak düzenlediği festival, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yanı sıra çeşitli resmi ve sivil toplum örgütlerinin katılım ve katkıları ile gerçekleşti.

Bodrum Rüzgârı Esti

Festivalde 35 oyun, 35 oyun sonrası söyleşi, bir panel, 8 atölye, 4 dijital söyleşi, 1 konferans, 1 gösterimli söyleşi gerçekleşirken 29 Mart akşamı Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi’nde Bodrum rüzgârı esti. Debbie Issit’in yazdığı, yönetmenliğini Filiz Çevik Tan’ın yaptığı “Kocasını Pişiren Kadın” oyununda Oğulcan Çelik, Cansın Türkdoğan, Ziba Ateş Türk’ün performansları salonu dolduran Ankaralılar tarafından büyük beğeni topladı.

Oyunun bitiminde, Ethos Tiyatro Festivali Komite Başkanı Hakan Serhan Sarıkaya tarafından sahneye davet edilen Yönetmen Filiz Çevik Tan’a plaket verilirken BBŞT Genel Sanat Yönetmeni Hüseyin Akşen ve Müdür Rezzan Şebin’e de festivale verdikleri desteklerinden ötürü teşekkür edildi.

Başkan Ahmet Aras’a Teşekkür

“Sahneleri şenlendirmek, sokakları sanat sokağına dönüştürmek için!” sloganıyla düzenlenen 14. ETHOS Ankara Uluslararası Tiyatro Festivali’ne katılımları için her türlü desteği veren Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras için “Her zaman sanatın ve sanatçının yanında olan Başkanımız Ahmet Aras’a tüm ekibimiz adına teşekkür ediyoruz” diyen BBŞT Müdürü Rezzan Şebin’in sözleri, Ankaralı seyirciler tarafından alkışlarla karşılandı.