Ankara'da Büyükşehir Belediyesi'nden yeni tedbirler

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Başkent genelinde sürdürdüğü temizlik ve dezenfeksiyon seferberliği devam ediyor.

Vatandaşların yoğun olarak kullandığı toplu taşıma araçları başta olmak üzere parklar, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının binaları ile ortak kamusal alanlarda dezenfeksiyon çalışmalarını hızlandıran Büyükşehir Belediyesi, yeni tedbirleri devreye soktu.

ÖNCELİK TOPLUM SAĞLIĞI

Kent genelinde teyakkuza geçen ve önlemlerini artıran Ankara Büyükşehir Belediyesi salgın hastalıklara karşı alınacak tedbirler konusunda kriz masası da oluşturdu.

Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu başkanlığında ilgili daire başkanlarından oluşan komisyon Başkent’te yapılacak tüm çalışmaları yakından takip ediyor.

Toplum sağlığını önceleyen Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilerin salgın hastalıklar ve virüslere karşı doğru bilgilendirilmesi için broşürler dağıtırken, ANKARAY, Metro, Teleferik ve Otobüslerde pano, raket pano ve afiş çalışmaları ile ekranlar aracılığıyla da uyarılarda bulunuyor.

AŞTİ başta olmak üzere tarihi ve kültürel mekanlar ile tüm camiler ve rekreasyon alanlarında da dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarını hızlandıran Büyükşehir Belediyesi, yürüyen merdivenlerden asansörlere kadar her noktada sterilizasyon çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

KÜLTÜR-SANAT FAALİYETLERİ DURDURULDU, ORTAK KULLANIM ALANLARI GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI

Ankaralıların salgın hastalıklardan korunması amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen tüm kültür-sanat faaliyetleri geçici olarak durdurulurken, kapalı alanlar ile ortak kullanım alanları için de yeni tedbirler aldı.

Bu kapsamda “Aile Yaşam Merkezleri, Gençlik Merkezleri, Çocuk Kulüpleri, Sincan Kapalı Spor Salonu, Çocuk Meclisi, Hanım Lokalleri, UMEM, BELMEK, BELTEK, Mutlu ve Hüseyin Gazi Kütüphaneleri”nin üç hafta süreyle kapatılması kararlaştırıldı.

ASKİ’DEN ÖNEMLİ DUYURU

Büyükşehir Belediyesi, merkez ve ilçelerde 7/24 dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışmalarına hız kesmeden devam ederken, ASKİ Genel Müdürlüğü de önemli bir duyuru yaptı.

ASKİ, hijyen tedbirleri kapsamında su borcu bulunan konut aboneliklerinde iki ay süreyle su kesintisi uygulamayacağını açıkladı.