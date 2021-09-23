Ankara'da büyükşehir ile ilçe belediyeleri sokak hayvanları için el ele

Ankara Büyükşehir Belediyesi, gönüllü hayvanseverlerle olduğu kadar ilçe belediyeleriyle de iş birliği yaparak sokak hayvanlarının sağlığını korumaya öncelik veriyor. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Polatlı Belediyesi’nden sonra Şereflikoçhisar Belediyesi ile birlikte ilçede yaşayan sokak hayvanlarına kısırlaştırma desteği başlattı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'in dört bir yanında hayvan dostu çalışmalara imza atmaya devam ediyor.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı gönüllü hayvanseverlerle olduğu kadar ilçe belediyeleriyle de iş birliği yaparak sokak hayvanlarının beslenmesi ve sağlıkları konusunda önemli destek sağlıyor. Bu kapsamda Polatlı Belediyesi’nden sonra Şereflikoçhisar Belediyesi ile de ortak çalışma kararı alan Büyükşehir Belediyesi, ilçe merkezi ve çevresinde yaşayan sokak hayvanlarına ücretsiz kısırlaştırma desteğinde bulunmaya başladı.

KISIRLAŞTIRMA OPERASYONUNU BÜYÜKŞEHİR VETERİNERLERİ ÜSTLENİYOR

Şereflikoçhisar Belediyesi Geçici Bakım Evi ve Kısırlaştırma Merkezi Ameliyathanesinde, haftanın bir günü steril bir ortamda özenle gerçekleştirilen kısırlaştırma operasyonları, Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı uzman veterinerler tarafından gerçekleştiriliyor.

Sokak hayvanlarının sağlığını önceleyen çalışmalarda ilçe belediyeler ve gönüllü hayvanseverlerle iş birliği yapmaya önem verdiklerini belirten Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Sahipsiz hayvanlarla ilgili ilçelerle iş birliği içinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalara Şereflikoçhisar da eklendi. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda da belirtildiği üzere belediyeler sahipsiz hayvanları kısırlaştıracak, kuduz aşılarını yapacak, kayıt altına alacak ve yaşam yerlerine geri bırakacak. Bu kapsamda Şereflikoçhisar Belediyemiz de güzel bir yer hazırladı. Büyükşehir Belediyesi olarak onlara tam destek veriyoruz. Kısırlaştırma faaliyetlerimiz hızla devam edecek.”

ŞEREFLİKOÇHİSAR VE EVREN İLÇELERİ FAYDALANACAK

Ankara'nın dört bir yanında sokak hayvanlarına gıda, mama ve veterinerlik desteği veren

Büyükşehir Belediyesi, Başkent’in çevre ilçelerinde yaşayan sokak hayvanlarına ücretsiz kısırlaştırma hizmeti vermeyi de sürdürüyor.

Şereflikoçhisar’ın yanı sıra Evren ilçesinde de bulunan sokak köpeklerinin kontrolsüz üremelerinin engellemesini ve toplum sağlığının korunmasını amaçladıklarını belirten Şereflikoçhisar Belediye Başkan Vekili Bünyamin Kılıçaslan, Büyükşehir Belediyesi ile yapılan iş birliğinden memnuniyet duyduklarını şu sözlerle ifade etti:

“Belediyemizin kendi imkanlarıyla yaptırdığı 100 hayvan kapasiteli geçici bakım evi hizmete girmiştir. Tesisimiz Evren ilçesinde yer alan sahipsiz hayvanlara da hizmet vermektedir. Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından da haftanın bir günü hayvan dostlarımıza sağlık hizmeti ve kısırlaştırma işlemi yapılmaktadır. Önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde sokak hayvanlarının tamamının kısırlaştırılacağını tahmin ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Sağlık İşleri Daire Başkanlığına teşekkür ederiz.”