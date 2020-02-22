Ankara'da Büyükşehir'den okul servisi desteği

Sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi öğrenci dostu uygulamalarına bir yenisini daha ekledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla Başkent’te sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının servis ücretleri karşılanmaya başladı.

EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ İÇİN

Ankara’da okuyan öğrencilerin su faturalarında yüzde 50 indirim uygulamasını hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi; ücretsiz çorba dağıtımı, solo otobüs ve indirimli öğrenci abonman kartının dışında sosyal yardımları çeşitlendirerek hem öğrencilere hem de ailelerine destek olmayı sürdürüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi şimdi de eğitimde fırsat eşitliği ilkesi doğrultusunda ekonomik durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarının okul servis ücretlerini ödüyor.

ÜCRETSİZ OKUL SERVİSİ PROJESİ HAYATA GEÇTİ

“Ücretsiz Okul Servisi Projesi” ile maddi yetersizlik yaşayan ve okulu evlerine uzak olan öğrenciler ve ailelerine ekonomik yönden rahat bir nefes aldıran Büyükşehir Belediyesi, uygulamaya pilot bölge olarak belirlenen Altındağ ve Yenimahalle ilçesinden başladı.

Sosyal yardımlardan faydalanan ailelerin ilkokul, ortaokul ve lisede öğrenim gören çocukları için ücretsiz servis ulaşım desteği veren Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, başvuru kapsamında bin 83 öğrencinin servis ücretini karşılıyor.

Okul servisleriyle evlerinden alınarak okullarına bırakılan öğrencilerin servis ücretleri bu aydan itibaren başvuru yapan ailelerin aldıkları sosyal yardımlara dahil edilmeye başlandı.