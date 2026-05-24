Ankara'da buz pateni keyfi bayramda da devam edecek

Ankara’da spor ve eğlencenin adreslerinden biri olan BelPa Buz Pateni Tesisi, Kurban Bayramı tatilinde de hizmet vermeye devam edecek. Tesis; 9 günlük tatil süresince sadece bayramın ilk günü olan 27 Mayıs Çarşamba günü kapalı olacak.

Başkent’in simgelerinden biri olan ve Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen BelPa Buz Pateni Tesisi, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin 8 günü Başkentlilere hizmet vermeye devam edecek.

Sadece Kurban Bayramı’nın ilk günü olan 27 Mayıs Çarşamba günü kapalı olacak tesis; kalan günlerde 10.00-21.00 saatleri arasında 40’ar dakikalık seanslarla vatandaşları buzla buluşturacak.

ÖZEL GRUPLARA ÜCRETSİZ VE İNDİRİMLİ DERSLER

Bayram tatili boyunca Başkentlilerin tesisten rahat bir şekilde faydalanabilmesi için özel bir planlama yaptıklarını belirten ABB BelPa Buz Pisti Tesisi Müdürü Sevilay Kaplan, “BelPa Buz Pisti Tesisimiz 9 günlük bayram tatili süresi boyunca 8 günü açık olacak, halkımıza hizmet vermeye devam edecek. Sadece 27 Mayıs Çarşamba günü tesisimiz kapalı olacak. Diğer tüm günler tamamen halk seansına açık olacak. Sabah 10.00’dan akşam 21.40’a kadar 40 dakikalık seanslar hâlinde hizmet vereceğiz” dedi.

Tesiste 40 dakikalık halk seansı ücretinin 200 TL olduğunu belirten Kaplan, şöyle devam etti:

“Şehit ve gazi yakınlarımız tesisimizden tamamen ücretsiz faydalanabiliyor. Engelli bireylerimiz, milli sporcularımız, müsabık sporcularımız ve antrenörlerimiz yüzde 50 indirimden yararlanıyor. Hokey branşındaki lisanslı sporcularımıza da grup sporculuğu kapsamında yüzde 50 indirim uyguluyoruz. Sosyal yardım alan ailelerimiz de Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’mızın yönlendirmesiyle tesisimizden ücretsiz yararlanabiliyor.”