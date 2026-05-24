  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Ankara'da buz pateni keyfi bayramda da devam edecek

Ankara'da buz pateni keyfi bayramda da devam edecek

Ankara'da buz pateni keyfi bayramda da devam edecek
Güncelleme:

Ankara’da spor ve eğlencenin adreslerinden biri olan BelPa Buz Pateni Tesisi, Kurban Bayramı tatilinde de hizmet vermeye devam edecek. Tesis; 9 günlük tatil süresince sadece bayramın ilk günü olan 27 Mayıs Çarşamba günü kapalı olacak.

Başkent’in simgelerinden biri olan ve Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen BelPa Buz Pateni Tesisi, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin 8 günü Başkentlilere hizmet vermeye devam edecek.

Sadece Kurban Bayramı’nın ilk günü olan 27 Mayıs Çarşamba günü kapalı olacak tesis; kalan günlerde 10.00-21.00 saatleri arasında 40’ar dakikalık seanslarla vatandaşları buzla buluşturacak.

ÖZEL GRUPLARA ÜCRETSİZ VE İNDİRİMLİ DERSLER

Bayram tatili boyunca Başkentlilerin tesisten rahat bir şekilde faydalanabilmesi için özel bir planlama yaptıklarını belirten ABB BelPa Buz Pisti Tesisi Müdürü Sevilay Kaplan, “BelPa Buz Pisti Tesisimiz 9 günlük bayram tatili süresi boyunca 8 günü açık olacak, halkımıza hizmet vermeye devam edecek. Sadece 27 Mayıs Çarşamba günü tesisimiz kapalı olacak. Diğer tüm günler tamamen halk seansına açık olacak. Sabah 10.00’dan akşam 21.40’a kadar 40 dakikalık seanslar hâlinde hizmet vereceğiz” dedi.

Tesiste 40 dakikalık halk seansı ücretinin 200 TL olduğunu belirten Kaplan, şöyle devam etti:

“Şehit ve gazi yakınlarımız tesisimizden tamamen ücretsiz faydalanabiliyor. Engelli bireylerimiz, milli sporcularımız, müsabık sporcularımız ve antrenörlerimiz yüzde 50 indirimden yararlanıyor. Hokey branşındaki lisanslı sporcularımıza da grup sporculuğu kapsamında yüzde 50 indirim uyguluyoruz. Sosyal yardım alan ailelerimiz de Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’mızın yönlendirmesiyle tesisimizden ücretsiz yararlanabiliyor.”

Bu Haberleri Kaçırma...

Baraj kapakları açıldı; binlerce dönüm tarım arazisi sulara gömüldü
Baraj kapakları açıldı; binlerce dönüm tarım arazisi sulara gömüldü
Fırıncıya ''yıkanmış çek'' dayağı! Dükkanı basıp kabusu yaşattılar
Fırıncıya ''yıkanmış çek'' dayağı! Dükkanı basıp kabusu yaşattılar
Bahçesini temizlerken hayatının sürprizini yaşadı!
Bahçesini temizlerken hayatının sürprizini yaşadı!
Özel ve Kılıçdaroğlu destekçileri karşı karşıya: Su şişeleri havada uçuştu!
Özel ve Kılıçdaroğlu destekçileri karşı karşıya: Su şişeleri havada uçuştu!
Kurban pazarının şampiyonu ''Haso Ağa'', rekor fiyata satıldı
Kurban pazarının şampiyonu ''Haso Ağa'', rekor fiyata satıldı
İstanbul trafiğinden alışılmadık görüntüler
İstanbul trafiğinden alışılmadık görüntüler
Dev YHT projesinde sona doğru: Ankara ve İstanbul’a seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek
Dev YHT projesinde sona doğru: Ankara ve İstanbul’a seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek
Yaz bir türlü gelmiyor! Meteoroloji'den çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı
Yaz bir türlü gelmiyor! Meteoroloji'den çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı
Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Genç kadının şüpheli ölümü! Eve giren ekipler acı manzarayla karşılaştı Genç kadının şüpheli ölümü! Eve giren ekipler acı manzarayla karşılaştı Tatilciler dikkat! Cennet koyda denizin dibinden çıkanlar korkuttu Tatilciler dikkat! Cennet koyda denizin dibinden çıkanlar korkuttu Trump duyurdu! ABD-İran savaşında dünyanın beklediği açıklama geldi Trump duyurdu! ABD-İran savaşında dünyanın beklediği açıklama geldi Adana'da sabaha karşı korkutan deprem Adana'da sabaha karşı korkutan deprem Fırıncıya ''yıkanmış çek'' dayağı! Dükkanı basıp kabusu yaşattılar Fırıncıya ''yıkanmış çek'' dayağı! Dükkanı basıp kabusu yaşattılar İstanbul trafiğinden alışılmadık görüntüler İstanbul trafiğinden alışılmadık görüntüler Kurban pazarının şampiyonu ''Haso Ağa'', rekor fiyata satıldı Kurban pazarının şampiyonu ''Haso Ağa'', rekor fiyata satıldı Demir yolu hattı yakınında büyük patlama: Onlarca ölü ve yaralı var Demir yolu hattı yakınında büyük patlama: Onlarca ölü ve yaralı var Özgür Özel cephesinden tahliye resti: ''Buradan çıkışın tek yolu var...'' Özgür Özel cephesinden tahliye resti: ''Buradan çıkışın tek yolu var...'' Milli Takım kampında sakatlık şoku: Antrenmana devam edemedi Milli Takım kampında sakatlık şoku: Antrenmana devam edemedi
Özel ve Kılıçdaroğlu destekçileri karşı karşıya: Su şişeleri havada uçuştu! Özel ve Kılıçdaroğlu destekçileri karşı karşıya: Su şişeleri havada uçuştu! Dev YHT projesinde sona doğru: Ankara ve İstanbul’a seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek Dev YHT projesinde sona doğru: Ankara ve İstanbul’a seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek Özgür Özel'in öfkesi kameraya yansıdı: ''Koy masaya, gelince okusun'' Özgür Özel'in öfkesi kameraya yansıdı: ''Koy masaya, gelince okusun'' Baraj kapakları açıldı; binlerce dönüm tarım arazisi sulara gömüldü Baraj kapakları açıldı; binlerce dönüm tarım arazisi sulara gömüldü Antalya'da akılalmaz e-imza vurgunu! Rus iş insanına 250 milyon TL'lik haciz şoku Antalya'da akılalmaz e-imza vurgunu! Rus iş insanına 250 milyon TL'lik haciz şoku CHP Genel Merkezi'nde nöbet tutan partililere polis müdahalesi! CHP Genel Merkezi'nde nöbet tutan partililere polis müdahalesi! CHP'li bir belediye başkanı daha görevden uzaklaştırıldı CHP'li bir belediye başkanı daha görevden uzaklaştırıldı Yaz bir türlü gelmiyor! Meteoroloji'den çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı Yaz bir türlü gelmiyor! Meteoroloji'den çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı Özgür Özel genel merkezden ayrıldı: ''CHP bundan sonra sokaktadır'' Özgür Özel genel merkezden ayrıldı: ''CHP bundan sonra sokaktadır'' Bahçesini temizlerken hayatının sürprizini yaşadı! Bahçesini temizlerken hayatının sürprizini yaşadı!